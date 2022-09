Meret, finita l'incertezza: maglia da titolare ed ora il rinnovo. Riprendono i dialoghi con l'agente

De Laurentiis guarda oltre, è proiettato al domani, per questo si è riaperto il tema contratto del numero uno rimasto in bilico fino all'ultimo

Alex Meret, oggi senza più incertezze, è il portiere del Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che però De Laurentiis guarda oltre, è proiettato al domani, per questo si è riaperto il tema contratto del numero uno rimasto in bilico fino all'ultimo istante giovedì sera: "Tra Kepa e Navas, Meret s'è sentito sospeso, anche nelle parole estive di Spalletti ha avvertito una fiducia a tempo, oggi è il portiere del Napoli e potrebbe finalmente aprirsi quel ciclo che nel 2018, quando fu acquistato dall'Udinese, s'interruppe subito con l'infortunio alla mano e l'arrivo di Ospina. Il primo passaggio è il rinnovo. Il contratto attuale scade il prossimo giugno.



Meret ha temuto di dover vivere l'ennesima stagione da alternativa e i discorsi per la firma si sono interrotti: "Si possono riaprire presto ma bisognerà riparlarsi. Il Napoli si confronterà col suo agente, Pastorello, per ricominciare a dialogare, cercando di arrivare all'accordo definitivo e all'intesa sul prolungamento auspicato anche dallo stesso Meret a inizio mercato ma con la condizione di sentirsi protagonista".