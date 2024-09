Meret, le condizioni dopo l'infortunio: ecco le gare che può saltare

Alex Meret è in attesa delle risposte definitive degli ultimi esami strumentali

Meret attende gli ultimi esami e salta la Coppa. Sul Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti sulle condizioni del portiere, uscito dopo 36' di gioco dalla sfida con la Juventus per problemi muscolari: "Alex Meret è in attesa delle risposte definitive degli ultimi esami strumentali, in programma oggi, dopo il problema a un adduttore rimediato sabato nel corso della partita con la Juventus.

La prima certezza è che salterà la i sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì al Maradona: a scatola chiusa, cioè prima ancora di avere una diagnosi precisa, è così che andrà (ma è molto probabile che l’avvicendamento tra portieri fosse già preventivato). Il rischio concreto è che Alex salti innanzitutto la successiva partita di campionato contro il Monza, in agenda domenica ancora a Fuorigrotta, e a seguire anche quella di venerdì 2 ottobre con il Como, terza passerella di fila in casa e anche l’ultima prima della sosta per gli impegni della Nazionale (Spalletti, a sua volta, è interessato alle sue condizioni).