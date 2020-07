Mertens a KKN: "Col Barça per fare la storia! Voglio aiutare Osimhen e Petagna a crescere. Sul rinnovo..."

Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo attuale stato di forma soffermandosi anche sulla Lazio e l'impegno di Champions contro il Barcellona:

"Come stai? Un po meglio. Lazio? "Sabato è una gara importante. Dobbiamo essere fiduciosi e pronti per questa partita".

Barcellona a porte chiuse? "Può succedere di tutto. Quando giocai contro l'Inter, per la prima volta a porte chiuse, era starno giocare, si sentiva tutto. Adesso mi sono abituato".

E' follia giocare a Barcellona per via dell'emergenza COVID? "Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta".

Gattuso vi sta caricando per giocare la partita? "E' molto carico, ci sta. Se non sei convinto in questa partita, non si può giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per lì per fare una bella figura e portare un risultato storico a Napoli"

Rinnovo? "Ho aspettato un po' di tempo ma alla fine c'è l'abbiamo fatta. Come immagini il tuo futuro? Il mio futuro è sabato. Voglio fare gol con la Lazio. Voglio aiutare la squadra, i giovani, questo è il mio futuro".

Aiutare Osimhen e Petagna a crescere? "Io quello voglio fare. Possiamo giocare assieme. E' difficile arrivare da una altro paese e ambientarsi. Dobbiamo aiutarlo a inserirsi al meglio"

Rapporto con la città? "Napoli è una città bellissima, non ho bisogno di aggiungere altro".