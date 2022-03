Mertens dà la scossa, Osimhen la ribalta: il Napoli riconquista il Maradona e continua a sognare

La squadra di Spalletti ritrova la vittoria al Maradona, che mancava da fine gennaio contro la Salernitana

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare il sogno Scudetto. La squadra di Spalletti ritrova la vittoria al Maradona, che mancava da fine gennaio contro la Salernitana, allungando sull'Inter e mantenendosi in scia del Milan dopo una gara tutt'altro che facile - resa più complessa anche dal gran gol di Deulofeu - e che ribalta anche grazie all'aiuto di un pubblico tornato trascinante. In primis però c'è l'incisività di Victor Osimhen, salito a 11 gol in campionato (già meglio dei 10 della scorsa stagione) e che abbassa la sua media ad un gol ogni 131', meglio praticamente di tutti gli attaccanti di massimo livello del nostro campionato se escludiamo i rigori. Stavolta però Spalletti ha rimediato in corsa con Dries Mertens, subentrato ad inizio ripresa per uno spento Fabian, accantonando il 4-3-3, e avvicinando un uomo al nigeriano: da quel momento un altro Napoli.

Mertens vicino Osimhen

Troppo piatto il centrocampo a tre, non trovando mai verticalità, e finendo per ingolfare ulteriormente i varchi centrali già resi molto densi dall'Udinese. Innocuo anche l'accentramento di Insigne, molto dentro al campo, per assistere Osimhen: il capitano non ha la fisicità ed i movimenti per agire tra le linee quasi da trequartista centrale. Tutt'altro impatto quello di Mertens, capace di destabilizzare le certezze dell'Udinese, giostrando tra le linee e collegandosi subito ad Osimhen come nello sviluppo del secondo gol.

Le brutte notizie

A partire dall'ammonizione (inesistente, toccando il pallone mentre cade all'indietro e dopo una deviazione) di Osimhen che, diffidato, salterà la gara contro l'Atalanta che per caratteristiche l'avrebbe sofferto molto a campo aperto. Una maledizione quella con i bergamaschi: dopo l'andata, salterà dunque pure il ritorno. Stessa sorte per Rrahmani per un altro tocco di mano, ma a centrocampo, mentre per Giovanni Di Lorenzo è in ansia anche Mancini, ma solo in giornata gli esami strumentali chiariranno l'entità del dolore al ginocchio.