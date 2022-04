Mertens disposto a tutto per restare al Napoli: le cifre del rinnovo

"E' da novembre che il giocatore dichiara di voler continuare a vivere questo amore ed è a Napoli che un mese fa è nato suo figlio Ciro Romeo".

Dries Mertens pronto a restare a Napoli accettando un ingaggio tre volte inferiore a quello attuale. Sul Corriere dello Sport si parla dell'incontro avuto dal giocatore con Aurelio De Lauentiis: "Il presidente è arrivato a Posillipo in pieno pomeriggio, sotto uno splendido sole, e per un’ora e mezza ha chiacchierato con Dries tra il salotto di casa sua e il terrazzo con vista sul Golfo che del mondo dei social è un cult. Sì, una partita andata in scena dalle 16 alle 17.30: 90 minuti (più recupero) nel corso dei quali sono stati affrontati i temi caldi del momento della squadra, e dunque gli umori e la necessità Champions, e il nodo di un prolungamento invocato dai tifosi e da Mertens stesso: è da novembre che il giocatore dichiara di voler continuare a vivere questo amore ed è a Napoli che un mese fa è nato suo figlio. Un figlio di nome Ciro Romeo: come la gente chiama papà.

L’idea, considerando che il 6 maggio saranno 35 anni di centravanti, è di lavorare sulla base di una stagione (magari con opzione) a cifre nettamente inferiori ai 4,5 milioni attuali. Per intenderci: uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni. Con o senza bonus, si vedrà: tutti dicono che l’aspetto economico non è prioritario in questa storia e arrivederci al prossimo incontro. Ovvero, a fine campionato.