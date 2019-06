Mertens in bilico, Gazzetta: "Vuole restare, ma si aspettava un gesto dalla società. Agenti valutano offerte..."

Nonostante abbia dichiarato di voler restare a Napoli per superare Hamsik e diventare il giocatore più prolifico della storia del Napoli, il futuro di Dries Mertens resta in bilico. Il belga, fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sarebbe atteso dalla società un gesto che finora non si è concretizzato. Ecco perché i suoi legali si stanno guardando intorno per valutare le offerte (ce ne sono già da tempo dalla Cina) e vedere anche che succede in casa Napoli. Chi arriva in attacco e soprattutto chi parte: perché - si legge - se arriva un big ci sarà meno spazio e allora che farà Mertens? Una situazione, questa, tutta da monitorare.