Mertens in freezer e apertura al primo acquisto: gli indizi sul mercato di Giuntoli

Parola al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Che qualche sassolino dalla scarpa doveva pur toglierselo, dopo il grande impatto di Lobotka (che lui più di tutti aveva fortemente voluto in azzurro) e la magnifica intuizione Anguissa alla fine dello scorso mercato estivo.



Ha parlato di Stan e Frank il dicesse azzurro nella sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando come per l'ex Celta Vigo servisse solo il giusto tempo. Magari, quello che Giuntoli in maniera molto signorile non ha sottolineano, serviva pure un allenatore che credesse nel ragazzo e non lo spingesse ai margini come accaduto con Gattuso. Su Anguissa ha ribadito la volontà di riscattarlo dal Fulham, senza esporsi troppo perché magari su uno scontro ci si può sempre lavorare.



Giuntoli ha speso parole importanti per Kvaratskhelia per il quale 'faremo tutto portarlo a Napoli' sottolineando che ha le caratteristiche tecniche e umane per far bene. Esporsi in maniera così netta si traduce in una forte convinzione di chiudere l'affare. Operazione su cui il Napoli lavora da tempo e che ha permesso al club di anticipare una concorrenza sempre più folta per il talentuoso 2001.



Passaggio molto significativo quello relativo ai rinnovo. Sebbene l'opinione pubblica spinga sulla questione Mertens, attendendo una piccola apertura da parte del club all'attaccante che ha già lanciato tanti segnali, Giuntoli mette tutto in congelatore. Il concetto espresso è chiarissimo: se ne parla a fine stagione, una volta avuta la certezza sul risultato sportivo raggiunto.



Quel che si percepisce, e che era già nell'aria, è che il Napoli sarà sottoposto ad una profonda rivoluzione in estate. Partiranno sicuramente Insigne, Malcuit, Ghoulam e quasi certamente Ospina. Tuanzebe farà ritorno in Inghilterra, Fabian e Lozano saranno situazioni da monitorare con attenzione così come Petagna. Su Mertens si è già detto e la sensazione è che la strada per il rinnovo resti sempre in salita. Giuntoli è atteso da un'estate di straordinari...