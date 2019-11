Mertens tranquillizza tutti: "Fortunatamente sto bene, sarò pronto per martedì"

Il Napoli e i suoi tifosi possono tirare un lungo sospiro di sollievo. Dopo l'infortunio subito in Nazionale l'attaccante azzurro Dries Mertens tranquillizza tutti sui social: "Contento per la vittoria. Grazie per i messaggi , fortunatamente sto bene, e per Martedi saro’ di nuovo pronto.." le sue parole.