Messi avverte il Barça: "Napoli? Guai se non miglioriamo, altrimenti non si vince!"

Ripartirà anche la Champions, accadrà ad agosto, il Napoli proverà l'impresa, il miracolo sportivo, provando a superare il Barcellona di Leo Messi dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo. Proprio la Pulce, come riportato dai colleghi di Repubblica che citano la Nacion, ha avvertito i suoi compagni di squadra in vista del ritorno: "Guai se non miglioriamo, giocando come all'andata, non si vince" le parole del campione argentino che sanno tanto di avvertimento. Il Napoli, intanto, spera nel sogno, nel grande traguardo, forte di un pareggio comunque prezioso e consapevole che giocare al Camp Nou a porte chiuse - in attesa della conferma - sarebbe un bel vantaggio da poter sfruttare.