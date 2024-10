Milan-Napoli 0-2, le pagelle: Lukaku e Kvara col graffio! Olivera da applausi, Meret è super

Meret 7,5 - Bravo a respingere qualche tiro insidioso da fuori, perfetto in un uscita bassa provvidenziale su Musah. Bravissimo anche sulla sassata di Leao.

Di Lorenzo 7 - Spinge e difende, sempre con lucidità, Gran salvataggio sul lato debole ad inizio ripresa e altri interventi importanti.

Rrahmani 7 - Deve stare sulle tracce di Morata, che è molto vivace ma lo contiene molto bene. È tornato il difensore pulito e preciso.

Buongiorno 7,5 - Subito una chiusura importante su Loftus-Cheek. Brutto errore in disimpegno a fine primo tempo, non da lui. Una piccola sbavatura, per una gara che poi decide letteralmente di dominare.

Olivera 7,5 - Intervento super ad anticipare Musah su una grande giocata di Morata. Chukwueze è velocissimo e lui gioca una gara davvero importante. Meraviglioso in un recupero su Leao sul finale di gara. Dal 93’ Zerbin sv.

Anguissa 7 - Filtrante perfetto per Lukaku ad avvio di gara per il vantaggio azzurro. Nel primo tempo fatica un pochino, ma poi nel secondo tempo ritrova la giusta mentalità.

Gilmour 7 - Corre come un pazzo e sporca tanti palloni. Sbaglia poche scelte e si fa spesso trovare nel posto giusto. Dal 93’ Folorunsho sv.

McTominay 7,5 - Gran giocata sul gol di Kvara e tante cose utilissime per la squadra, sfruttando fisico e tecnica. Peccato per il piattone in ripartenza al 60’ che non trova lo specchio. Nel finale di gara una giocata che strappa applausi.

Politano 7 - Gioca una gara gigantesca, con un’applicazione difensiva incredibile. Sfiora pure il gol con il solito mancino. Dal 67’ Mazzocchi 6 - Deve contenere Leao e non è facile.

Kvaratskhelia 8 - Gioca una gara da campione: si sacrifica come il più agguerrito dei terzini per aiutare Olivera, poi si prende la scena con un tiro da fuori area che conferma il suo appartenere ad una razza in via d’estinzione. Dal 77’ David Neres sv-

Lukaku 7,5 - Pronti via e spazza via tutte le critiche di questi giorni: gol da centravanti vero, spazzando via fisicamente il difensore e rubando il tempo a Maignain. Gara sporca e tanta voglia di lottare. Dal 77’ Simeone sv -

Conte 8 - Partita perfetta, concedendo al Milan solo le conclusioni da fuori area. Il suo Napoli è spietato e vince ancora senza prendere gol. Tutti in piedi.