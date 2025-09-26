Sorpresa in formazione? Sky: Rrahmani non è ancora al meglio e può partire dalla panchina

Il Napoli domenica alle 20:45 affronterà il primo big match di questo campionato e lo farà in trasferta, a San Siro, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Una partita di cartello, magari non ancora da scudetto (visto che siamo ancora alla quinta giornata di Serie A) ma che potenzialmente potrebbe diventarlo con lo scorrere dell'annata.

Per questo match Antonio Conte ha qualche problemino in difesa, visto che si è fermato Buongiorno. Al suo posto dovrebbe agire Juan Jesus sul centrosinistra. Ma è sul centrodestra che potrebbe esserci una sorpresa: secondo quanto riferito da Sky Sport, a dispetto delle ultime indiscrezioni, Amir Rrahmani non è ancora al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Così fosse, toccherebbe ancora a Sam Beukema rimpiazzarlo.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund