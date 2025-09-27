Ancora out Rrahmani! Conte con una nuova difesa a San Siro: le ultime

vedi letture

Rahmani non è ancora al meglio e a Milano toccherà di nuovo a Beukema. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale che aveva accusato ad inizio settembre durante la partita della sua nazionale. Rrahmani, che ha saltato la partita con la Fiorentina, quella con il Manchester City e anche quella con il Pisa, dove però era in panchina, ha bisogno ancora di tempo per tornare titolare.

Per questo domani sera a San Siro toccherà alla coppia Beukema-Juan Jesus, visto che anche Buongiorno è ai box, dopo l’infortunio di lunedì sera al Maradona e che lo terrà fuori fino alla sosta per le nazionali. La linea difensiva, dunque, cambierà ancora: Di Lorenzo a destra, Spinazzola o una scelta più conservativa come Olivera a sinistra ed in porta, invece, di nuovo Meret. Per il resto i fab four intoccabili con Politano a destra e Hojlund confermato alla quarta da titolare consecutiva.