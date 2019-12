Milik a Sky: "Ancelotti? Abbiamo sbagliato tutti, ora c'è Gattuso. Voglio la Champions! Ibra e Barça..."

Arek Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo paura, ma stiamo vivendo un momento brutto. So che si cresce anche come persone in questi casi. Dobbiamo uscire a testa alta dal campo domenica col Sassuolo e fare di tutto per vincere. Solo coi tre punti possiamo rialzarci".

CENA DI NATALE - "In questi momenti dobbiamo stare tutti insieme e tutti uniti. Si vince o si perde insieme. Prima non c'erano questi momenti brutti, per me è la prima volta, ma sappiamo che abbiamo tanti giocatori di qualità, forti, e giustamente questa posizione di classifica non ci valorizza, non ci appartiene. Siamo forti e sappiamo dove possiamo arrivare. Non è il settimo posto quello dove vogliamo stare, noi vogliamo giocare in Champions il prossimo anno e faremo di tutto per riuscirci".

ANCELOTTI - "Difficile dire qualcosa, non voglio tornare al passato, parlando di lui. Dico solo che abbiamo sbagliato tutti, è difficile trovare una scusa".

GATTUSO - "E' una persona con idee chiare, ha carattere. Come giocatori possiamo fare solo una cosa: lasciare il cuore in campo per vincere".

MODULO - "Il 4-3-3 è un modulo diverso, è cambiato tanto, sono movimenti differenti. Ci vorrà tempo per capirli ma molti di noi hanno giocato sempre con questo schema e allora spero ci vorrà poco tempo per metabolizzarlo".

UOMO GOL - "E' un bel momento per me, ma non bellissimo, dato che conta più la squadra. Se stiamo tutti bene sono più felice. Voglio aiutare ancora di più la squadra segnando altre reti".

IBRAHIMOVIC - "C'è già che Llorente è grande (ride, ndr). A cena siamo venuti insieme nella stessa auto. Siamo tutti amici, siamo andati a ristorante con un taxi, ci conosciamo bene".

SASSUOLO - "Quando segnai il 2-2 ricordo il pareggio, un risultato che mi fa ancora male. Cosa dire, ora ogni partita è difficile, abbiamo avuto tante difficoltà, abbiamo sofferto. Dobbiamo crescere ancora tanto come squadra. Spero che il Napoli torni presto ai suoi livelli perché dobbiamo recuperare tanti punti in classifica".

BARCELLONA - "Parliamo di una grande sfida con grandi giocatori. Ma ci vuole ancora tempo. Abbiamo tanto rispetto del Barcellona, sappiamo sono forti, ma non abbiamo paura. Il calcio è il calcio".

GIUDIZIO - "Non voglio dare voti, mi dispiace. Non lo do neppure a me".