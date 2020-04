Milik via? Il Napoli ha già scelto il suo nuovo attaccante

Non è una provocazione ma un dato di fatto: se Milik non rinnova, ed oggi è difficile accada, il Napoli ha già impostato il futuro. A gennaio ha acquistato Andrea Petagna, classe '95, prolifico bomber della Spal. Lo voleva subito, ha trattato invano, s'è accontentato di prenotarlo per la prossima stagione. Non lo cederà, non lo darà in prestito, difficilmente lo inserirà in altre trattative. Crede in lui e la stima è ricambiata: Petagna non vede l'ora di cominciare, ha grande fiducia nel suo exploit, crede di poter emergere dopo anni in provincia segnando diversi gol in una squadra che lotta per non retrocedere e che poche volte lo ha messo nelle condizioni di diventare bomber da venti gol a stagione.

Eppure Petagna, per due stagioni consecutive, l'ultima e questa, ha raggiunto la doppia cifra, certo con diversi rigori, ma valgono anche quelli nel giudizio globale di un centravanti ancora relativamente giovane su cui il Napoli ha deciso di scommettere. Petagna, dunque, in attesa di altro. Perché non sono escluse sorprese: in attacco è tutto un grande rebus, possono partire Llorente e Milik, forse rinnova Mertens ma anche il suo destino è in bilico, così resta aperta la porta a un altro colpo, a un altro centravanti (se Milik parte arriverà di sicuro) che comunque andrà ad affiancarsi a Petagna e alla sua contagiosa energia positiva. L'unica certezza di questa primavera senza fiori.