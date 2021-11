MLS, l'allenatore Sartini: "Il Toronto vuole Insigne! E' uno squadrone, puntano al colpaccio a effetto!"

Vanni Sartini, allenatore dei Vancouver Whitecapes, squadra che milita in Mls, ha parlato a Sky Sport delle voci di mercato che coinvolgono il capitano del Napoli: "Qui si parla tanto di Lorenzo Insigne: lo vuole il Toronto. In Major League, nonostante abbiano vissuto una stagione pessima, sono uno squadrone: puntano Insigne per il prossimo anno perché vogliono piazzare un colpaccio a effetto".