"Moderno e letale da regista offensivo. Che classe!", per i quotidiani è Raspadori show

TuttoNapoli.net

Jack Raspadori è stato l'assoluto protagonista della sfida degli azzurri contro l'Ajax. Voti altissimi sui quotidiani.

Voto 9 Gazzetta dello Sport

"Prima doppietta europea ma entusiasma il suo modo di stare in campo. Regista offensivo: i suoi movimenti sono letali, come sul terzo gol".

Voto 9 Corriere dello Sport

"La prima occasione al terzo minuto e il resto sono gol. Due: uno di testa in tuffo, alle spalle di Blind, e l’altro da centravanti d’area. Completo, ispirato, movimenti efficaci e intelligenti e il triangolo-assist con Kvara. Grande Jack: e in Champions sono 3. Quanti gol d’autore, di questi tempi: dopo il Maradona, il Meazza e il Puskas onora anche il Cruijff".

Voto 8.5 Corriere della Sera

"La prima doppietta in Champions non si scorda mai. Ma in una notte fantastica mette il piede in altri gue gol. Sorride anche Mancini".

Voto 9 Tuttonapoli

"Fa letteralmente impazzire la difesa dell'Ajax. Al punto che il gol, seppur bellissimo ed importantissimo, muovendosi alla grande sul secondo palo e trovando una torsione eccezionale, non è l'aspetto più importante della sua partita: è fondamentale nel far uscire i centrali a vuoto, difendendo e smistando palla con qualità, come in occasione del tris aprendo la prateria per Zielinski".