Moviola Gazzetta - Gol tutti regolari: braccio Zapata non punibile, Mariani commette un solo errore

Il Napoli gioca bene, ma cade in casa con l'Atalanta dopo una partita piena zeppa di emozioni. Ma nel mirino dell'ambiente è finito soprattutto Maurizio Mariani, l'arbitro del match, a causa di alcune decisioni che fanno discutere. Come quella sul primo gol, quando Zapata pare trascinarsi il pallone col braccio. Ma per La Gazzetta dello Sport non si tratta di errore, come specifica nella sua moviola:

"Detto che nel finale del primo tempo emerge un neo (la spinta di Zappacosta su Elmas, fuori area), ecco l’episodio-clou che avviene al 22’ s.t.: colpo da fuori area di Ilicic, Mariani “vede” un fallo di mano (a braccio destro in posizione innaturale e in area) di Mario Rui. E punta il dito sul dischetto. Banti (Var) lo richiama al video: le immagini evidenziano che il difendente del Napoli sfiora la palla col piede (e non col braccio) destro. Rigore cancellato. Non si evidenziano irregolarità nei gol: nello 0-1 non è chiarissimo che Zapata (in posizione regolare) tocchi il pallone col braccio ma il movimento è consono alla corsa e quindi non punibile".