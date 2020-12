Museo virtuale allo stadio Maradona: c'è già l'intesa tra ADL e Comune per un altro tributo a Diego

Nella giornata di ieri c'è stata l'inaugurazione della nuova stazione della Cumana, in quel di Napoli, dedicata a Diego Armando Maradona. Il giorno prima, invece, era arrivata l'ufficialità dell'intitolazione dello stadio. Ma i tributi non sono finiti qui, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

INTESA COL COMUNE - "Museo virtuale nello stadio Maradona", titola il quotidiano che racconta le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine della presentazione della stazione EAV. L'intesa tra il presidente azzurro il Comune è totale ed è stata trovata immediatamente, ieri pomeriggio, poche ore dopo l'evento della tarda mattinata.