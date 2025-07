Napoli-Beukema, si discute sulle modalità di pagamento: la proposta al Bologna

vedi letture

Il Napoli è vicino alla chiusura di due operazioni: Sam Beukema e Noa Lang. Per il difensore del Bologna la trattativa è ormai definita nei contenuti economici - circa 30mln - ma le parti stanno ancora discutendo sulla modalità di pagamento: "perché il Napoli avrebbe voluto spalmare la cifra spesa su due di versi esercizi di bilancio", mentre "il Bologna fa muro: ok alla cessione, ma a titolo definitivo sin da subito". Scrive Il Mattino nella sua edizione di oggi. Per Noa Lang, invece, l'accordo con il PSV è più avanzato: fissate le commissioni, si lavora ora sulla percentuale in caso di futura rivendita.

L’obiettivo del Napoli è chiaro: chiudere entrambe le operazioni prima del raduno e consentire ai giocatori di partecipare al ritiro di Dimaro con Antonio Conte. Più complicata, al momento, la situazione di Dan Ndoye: la distanza economica con il Bologna frena l’affare e il club partenopeo, pur avendo valutato profili alternativi come Zhegrova e Hudson-Odoi, per ora non ha fretta. Intanto, il Napoli osserva con attenzione le mosse dell’Atalanta che potrebbe puntare su Lorenzo Lucca nel caso in cui Retegui accettasse l’offerta araba dell’Al-Qadsiah.