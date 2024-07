Live Napoli-Brest, pre-partita: Conte sorprende con due scelte, confermato il centrocampo

19.38 - A bordo campo il presidente Aurelio De Laurentiis si intrattiene a parlare con lo scrittore Maurizio De Giovanni.

19.25 - Anche il Brest scende in campo per il riscaldamento.

19.24 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Brest, seconda amichevole degli azzurri a Castel di Sangro. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1. In porta Meret, linea a tre difensiva composta da Di Lorenzo e Buongiorno braccetti, Rrahmani centrale. Esterni di centrocampo Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. In mediana Anguissa e Lobotka. Dietro il centravanti Raspadori, agiranno Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratkshelia; Raspadori. All. Conte.

BREST (4-3-3) : Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo. All. Roy.

19.20 - Entrano gli azzurri in campo per il riscaldamento.

19.12 - Portieri del Napoli in campo per il riscaldamento.

17.00 - Conte lancerà Buongiorno dal primo minuto a centro della difesa, assente Amir Rrahmani alle prese con quale problema fisico, qualche dubbio anche su Rafa Marin che ieri ha lasciato l’allenamento dopo un infortunio alla caviglia sinistra, è caduto mentre stava facendo un esercizio nel pomeriggio. Victor Osimhen non sarà impiegato, per il resto Conte punterà sul miglior undici possibile con Lobotka, Kvara e Politano dal primo minuto. (LEGGI LA NOTIZIA)

16.30 - Si alza il livello a Castel di Sangro. E' il giorno del quarto test estivo contro il Brest, ma soprattutto è il giorno di Antonio Conte che festeggia 55 anni. Allo scoccare della mezzanotte è già arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis ("Tanti auguri Antonio! Un compleanno festeggiato lavorando insieme a tutti noi. La tua nuova famiglia calcistica azzurra"), ma il presidente non potrà fargli il regalo più atteso da parte del tecnico, la fine del tormentone estivo riguardante i centravanti e la definizione della staffetta dell'estate.

16.00 - La squadra francese, sul suo sito ufficiale, ha presentato così la gara contro gli azzurri: “La stagione 2023-24 è stata complicata, dato che il Napoli, da campione in carica, ha concluso il campionato con un modesto 10° posto. Nessuna Coppa europea in questa stagione per la squadra ora allenata da Antonio Conte, ma una cosa è certa: lo Stade Brestois 29 sfiderà un club storico questo mercoledì 31 luglio!”.

Il Napoli ha vinto senza subire gol contro Anaune, Mantova, Egnatia e ora il Brest e sabato il Girona. Poi sabato prossimo esordio col Modena in Coppa Italia. Si avvicina la nuova stagione.

Alle ore 20 quarta amichevole del Napoli che affronterà i francesi del Brest che disputeranno la Champions League. Grande attesa per le scelte di formazione di Conte nel giorno del suo 55esimo compleanno. La formazione del Brest ha concluso l'ultima Ligue 1 al terzo posto dietro Psg e Monaco.