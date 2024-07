Napoli-Buongiorno, Romano annuncia: "Affare concluso! Fissato il giorno delle visite"

Alessandro Buongiorno è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Il capitano del Torino è pronto a sostenere le visite mediche col Napoli e poi firmare il contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2029.

A darne l'annuncio su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Alessandro Buongiorno al Napoli, ci siamo! L'affare è stato concluso dopo l'accordo finale di stasera. Contratto quinquennale fino a giugno 2029 con clausola rescissoria del valore di € 70m a partire da luglio 2027. Giovedì visita medica e contratto".

