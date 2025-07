Calciomercato Napoli, Gazzetta: oggi ADL può chiudere un colpo da novanta

vedi letture

Napoli scatenato sul mercato. Giorni decisivi, presto nuovi colpi. Oltre a Lang, è in agenda una nuova chiamata col Bologna per definire l'acquisto di Beukema: gli emiliani hanno calato le pretese e il Napoli oggi può alzare l'offerta e arrivare ai 30 milioni richiesti per chiudere l'affare. Un colpo da 90 per un Napoli da grandi ambizioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.