Live Napoli-Como, pre-partita: attesa per le formazioni

19.30 - Il Maradona inizia a riemprirsi, questa sera ci sarà il sold-out per quanto riguarda i biglietti venduti per i tifosi azzurri. Poco folta la presenza, invece, dei tifosi ospiti, sarano presenti 154 comaschi.

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha fornito alcune statistiche interessanti relative alla sfida di questa sera contro il Como per i quarti di finale di Coppa Italia: "L'ultima semifinale di Coppa Italia raggiunta dal Napoli risale al 2020/21: nella doppia sfida contro l'Atalanta, 0-0 all'andata a Napoli, vittoria nerazzurra per 3-1 al ritorno a Bergamo. Il Napoli è l'unica squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha vinto il titolo partendo dalla Serie B: accadde nella stagione 1961/62, 2-1 in finale sulla Spal. Il Como ha superato 3 turni nella Coppa ltalia 2025/26: i lariani hanno estromesso, in ordine, I Sudtirol (3-1 in casa), il Sassuolo (3-0 in casa) e la Fiorentina (3-1 al Franchi). Capocannoniere nella competizione Douvikas (3). Le altre reti portano la firma di Rodriguez (2), Da Cunha, Morata, Paz, Sergi Roberto (1 ciascuno). Tra Antonio Conte e Cesc Fabregas quarto incontro ufficiale: equilibrio nei 3 precedenti, con 1 successo per parte ed 1 pareggio".

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova Politano nei convocati, ma va verso il forfait McTominay e sarà un'assenza pesante. Dunque 3-4-2-1, si riapre il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e Juan Jesus che sarà poi squalificato in campionato; sulle corsia sinistra Spinazzola è ancora in pole su Olivera, mentre dall'altro lato Gutierrez potrebbe rifiatare con Mazzocchi al suo posto, in mediana Lobotka insieme al tuttofare Elmas. Sulla trequarti, accanto a Vergara è testa a testa tra Giovane e Alisson Santos con l'ex Verona favorito; come centravanti non ci sono alternative ad Hojlund.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas ha avuto nove giorni di riposo, visto il rinvio della gara di campionato contro il Milan, e dovrebbe schierare i suoi uomini migliori. Nel 4-2-3-1 c'è Butez a protezione dei pali, terzini Smolcic e Valle, al centro della difesa Ramon e Diego Carlos, quest'ultimo in vantaggio su Kempf. In cabina di regia accanto a Perrone ci sarà uno tra Da Cunha e Caqueret, sulla trequarti pronta a esplodere la qualità di Nico Paz, Baturina e Addai (in pole su Rodriguez). Per il ruolo di centravanti, Douvikas ha recuperato dalla distorsione alla caviglia.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Questa sera Napoli-Como per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono 18 i precedenti ufficiali a Fuorigrotta tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 2024/25), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 2003/04).

L'ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 2003/04 (0-1 il 7/9/2003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. Un solo incrocio fra le due squadre in Coppa Italia: doppia sfida della fase a gironi 1999/00, 1-1 a Napoli e 1-2 al ritorno a Como.

Buon pomeriggio tifosi azzurri e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Como! Come di consueto, potete seguire qui su Tuttonapoli e su Radio TuttoNapoli il lungo avvicinamento alla gara, i 90 minuti live e tutto il post-partita,