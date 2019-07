Napoli-Cremonese 3-3, le pagelle: la mediana soffre, l'attacco non sfonda. Bene i cambi Verdi e Younes

da Dimaro, Antonio Gaito -

Meret 5,5 - Difficile fare di più sui due gol, poi risponde presente con un paio di interventi. Sfortunato sul terzo gol, con il pallone che colpisce la traversa e poi lo costringe all'autogol, ma forse poteva arrivarci al primo tentativo

Hysaj 5,5 - Schierato titolare nonostante sia in uscita. Non si prende troppi rischi in uscita e sbaglia poco, ma in fase difensiva viene preso in mezzo sul secondo gol (dal 1'st Di Lorenzo 6 - Inizia da esterno alto, ma il Napoli gioca più che altro sull'altra fascia, poi torna basso e si vede di più nello sviluppo del gioco)

Manolas 6 - Ingannato dal tocco sull'angolo che porta al primo gol, ci mette una pezza almeno in due occasioni bruciando l'avversario in velocità (dal 1'st Maksimovic 6 - Spesso in anticipo, provando a tenere la linea alta e togliere i lanci in profondità all'avversario. Non disdegna l'uscita in bello stile)

Chiriches 6 - Solita sicurezza in uscita, ma un po' fermo sul primo gol della Cremonese mentre sul secondo la mediana non filtra e si ritrova gli avversari già lanciati verso la porta (dal 1'st Luperto 6 - La Cremonese si vede raramente ed è costretto ad essere molto aggressivo, con i piedi sulla linea di centrocampo, tentando sempre l'anticipo con risultati alterni)

Ghoulam 6 - Parte titolare, arrivando sul fondo con buona continuità imbeccato spesso da Insigne. Difficile valutarne però la tenuta fisica sui 90' perché viene sostituito all'intervallo (dal 1'st Mario Rui 6 - Entra con buon piglio, concentrato, tenendo bene la posizione e dando sempre uno scarico in fase propositiva)

Gaetano 5,5 - Non mancano giocate d'alta scuola, mostrando tutta la sua qualità quando è in possesso di palla. In quel ruolo però deve mentalizzarsi da centrocampista nel tenere la posizione, smistare più velocemente palla e mordere nelle transizioni negative, come quando si fa sfuggire l'uomo alle spalle nell'azione che porta al gol del 2-1

Zielinski 5,5 - Un tiro di poco a lato e tanti passaggi in orizzontali, in una gara non semplice senza molto movimento in attacco da premiare con i suoi lanci ed in fase difensiva deve leggere le linee di passaggi anche dietro Gaetano (dal 1'st Malcuit sv - Sostituito, un po' misteriosamente, dopo appena venti minuti in cui cercava di dividersi tutta la fascia con Di Lorenzo) (dal 26'st Elmas 6 - Una ventina di minuti per prendere confidenza nella squadra e mostrare anche una certa decisione nei contrasti, oltre che le sue qualità tecniche)

Callejon 6 - E' il jolly di Ancelotti. Inizia a destra, faticando però nelle combinazioni trovandosi due avversari nello schieramento ultra difensivo di Rastelli. Poi agisce da centrocampista con l'uscita di Zielinski e torna a destra quando debutta Elmas.

Mertens 6 - Da sotto punta si ritrova quasi sempre imbottigliato nel traffico. Non trova i soliti scambi stretti con Insigne o Milik e incide più che altro con lo spunto che porta al rigore (dal 1'st Verdi 6,5 - Buon impatto sul match, trovando subito il tiro da fuori che ristabilisce la parità. E' ispirato, si vede anche nel tocco sotto che porta al 3-2 e poi il portiere gli nega il 4-3)

Insigne 6 - E' tra i pochi a trovare qualche varco nel muro ultra-difensivo della Cremonese. Un paio di filtranti di spessore, poi spiazza il portiere dal dischetto e cresce alla distanza (dal 20' Younes 6,5 - Entra e segna, come spesso anche nel finale di stagione. Bellissima la finta ad eludere la scivolata dell'avversario e crearsi lo spazio per il tiro)

Milik 5,5 - Parte titolare, ma non sembra brillantissimo. Non ha molte chance per incidere, escludendo un colpo di testa ed un tiro da posizione defilata, ma non è preciso nelle combinazioni nello stretto (dal 20'st Tutino 6 - Una mezz'ora di qualità, adattandosi da punta centrale. Qualche buona combinazione ed un assist non sfruttato da Verdi per il gol-vittoria)