Napoli-Empoli 0-1, le pagelle: Insigne il peggiore di un attacco disastroso! Si salva solo Ounas

Ospina 6,5 - Incolpevole sul gol, è protagonista anche di buonissime uscite, alcune molto profonde ed anche risolutive sulla profondità dell'Empoli

Di Lorenzo 6 - Ripete un'altra buonissima prestazione, nonostante un cliente scomodo come Parisi. Serve anche un assist come Lozano, si propone spesso anche se non sempre viene servito e nel finale è quasi un attaccante aggiunto.

Rrahmani 6 - Un'incertezza nel primo tempo, poi tutto sommato tiene botta e si prende maggiori responsabilità in uscita dal basso.

Juan Jesus 6 - Si fa sfuggire una volta Cutrone in profondità, ma poi per il resto è difficile giudicarlo negativamente, andando spesso in anticipo con aggressività.

Mario Rui 6 - Rischia ad inizio gara su un taglio profondissimo in cui viene preso in mezzo, per il resto non soffre particolarmente e appoggia la manovra anche con qualità, mettendo palloni a ripetizione che gli attaccanti non sfruttano.

Demme 5 - Senza Zielinski è costretto a dover tentare qualcosa in più sul piano della qualità nel lancio o l'imbucata e non è proprio il suo forte. Paga lo sforzo di giovedì e si avvia alla sostituzione (dal 63' Anguissa 5,5 - Difficile dargli colpe sul rimpallo che porta al gol di nuca, per il resto dà nuove energie alla mediana quando Demme iniziava ad accusare lo sforzo di giovedì, ma senza Fabian anche lui sembra prevedibile)

Zielinski sv - Esce per un problema respiratorio, lasciando un centrocampo ancora più da inventare (dal 22' Insigne 4,5 - Entra e sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Perde tanti palloni che lanciano l'Empoli, non tira incredibilemnte dopo un velo splendido di Mertens e quando gli parte il tiro a giro è centrale per il portiere. 0 gol su azione in campionato: il dato dice tutto)

Lozano 5,5 - Lotta, aiuta anche in non possesso e sfonda pure diverse volte, ma anche lui non trova il gol ma solo l'opposizione di Vicario. Mette in difficoltà Parisi ma spesso arriva solo sul fondo senza poter crossare in modo pulito (dal 63' Politano 6 - Entra con grande voglia, converge con prepotenza ma senza precisione al tiro, ma spesso premia anche la sovrapposizione)

Ounas 6 - Da salvare nonostante la giornata nera dell'attacco perché è l'unico che almeno vede la porta, supera l'uomo ed arriva davvero pericolosamente sul fondo (dal 45'st Petagna 5,5 - Lotta in area, quando ormai gli spazi sono congestionati. Tante sportellate, poi un palo con un bel sinistro da fuori)

Elmas 5,5 - Colpisce la traversa che nel primo tempo poteva cambiare la gara. Per il resto dopo una ventina di minuti è costretto ad arretrare in mediana e non può inserirsi come sa fare (dall'87' Malcuit sv)

Mertens 5,5 - Non demerita, ma non trova la giocata vincente. Di poco alto un altro mezzo pallonetto, buonissimo il velo che Insigne spreca. Esce perchè Ounas in quel momento era il migliore ed Insigne era già subentrato, ma forse andava accoppiato con Petagna (dal 63' Petagna sv)