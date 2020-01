Napoli-Fiorentina, pre-partita: Gattuso esclude i nuovi, Iachini con difesa e contropiede

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Attenzione ai calci d'angolo della Fiorentina. Nessuna squadra ha realizzato più reti sugli sviluppi d'angolo in questa Serie A (sei), l'ultimo di Pezzella proprio nella vittoria con la Spal. La gara con la Fiorentina, per quanto ricorda la vittoria della prima giornata di campionato, evidenzia anche la stagione disastrosa di Insigne e Callejon: entrambi in campionato sono fermi all'unico gol su azione segnato proprio al Franchi di Firenze.

Nonostante alcuni segnali confortanti delle ultime gare, il Napoli in caso di ko aggiornerebbe un record negativo: sarebbe la terza sconfitta di fila in campionato che manca addirittura da aprile 2012, sotto la gestione Mazzarri. In linea generale il Napoli non raccoglieva così pochi punti (24) nelle prime 19 gare dal 2007/08, la stagione da neo-promossa sotto la guida di Reja. Va peggio alla Fiorentina che, nonostante l'ultima vittoria, non raccoglieva così pochi punti dal 2001/02, campionato che terminò al penultimo posto.

La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN, attraverso diverse modalità di fruizione: l'app di DAZN oppure il canale 209 di Sky (per chi ha attivato l'opzione in combinata) oppure in streaming attraverso il sito e l'app di DAZN

I gruppi organizzati continueranno a disertare lo stadio per contestare il regolamento d'uso dell'impianto. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino sono infatti andati a vuoto i tentativi di ottenere un'area di tolleranza all'interno delle curve. Non ci saranno modifiche dal momento che il Gos (Gruppo Operativo Speciale) della polizia non ha neanche affrontato la questione data l'impossibilità - si legge - di poter modificare regolamenti definiti da leggi. Il decreto ministeriale del 6 giugno 2005, cosiddetto ticketing, definisce in modo chiaro le modalità di emissione e vendita dei tagliandi: "I titoli d'accesso sono numerati, nominali e indicano il posto (art. 2 comma 3). L'art. 6 del Decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi, emesso dopo la morte dell'ispettore Raciti (avvenuta a febbraio 2007), inoltre, ha sancito che tutti i posti a sedere devono essere numerati. In ragione di questi due elementi normativi allo stato e non ci sono margini per venire incontro alle richieste dei tifosi".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina! Dopo la vittoria sul Perugia ed i segnali confortanti con Inter e soprattutto Lazio, il Napoli è chiamato a fare punti se vuole davvero dare svoltare e iniziare un girone di ritorno sui suoi livelli. Gli azzurri affronteranno la Fiorentina per provare anche a riconquistare il San Paolo visto che - escludendo l'impegno di Coppa con una compagine di B - in casa il trend è disastroso (l'ultima vittoria col Genk è del 10 dicembre, in campionato addirittura risale al 2-0 al Verona del 19 ottobre). Di fronte ci sarà una Fiorentina rinata con l'arrivo di Iachini che ha dato la scossa, sfiorando il successo col Bologna e poi arrivato in casa con la Spal - seppur dopo una gara soffertissima - e soprattutto in Coppa Italia eliminando l'Atalanta.