Napoli-Fiorentina, pre-partita: le formazioni, un solo cambio per Conte

17.30 - Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia in vista della sfida di campionato. Il difensore del Napoli ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e del lavoro svolto in settimana con l’allenatore. “Il morale deve restare alto – ha spiegato – dobbiamo scendere in campo con energia e spirito positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, studiando i dettagli e recuperando le forze. Non possiamo lasciarci condizionare, dobbiamo concentrarci sul presente e sulle prossime gare”.

17.20 - Momento carico di emozione al Maradona prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto rendere omaggio alla famiglia Commisso con un gesto simbolico e toccante. Al nuovo numero uno viola Joseph e alla moglie di Rocco Commisso sono stati consegnati un mazzo di fiori e una maglia azzurra personalizzata con il nome Commisso, in memoria del presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse settimane. Un tributo accolto dagli applausi dello stadio.

17.00 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono note le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina. Confermate le indiscrezione della vigilia in casa azzurra: un solo cambio di formazione rispetto all'undici che ha sfidato il Chelsea in Champions League. Torna Gutierrez, schierato ancora largo a destra, con Spinazzola che va a sinistra.

Per il resto tutto confermato: Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno in difesa, a centrocampo la coppia McTominay-Lobotka e davanti Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. In casa Fiorentina non c'è Kean: al centro dell'attacco spazio a Piccoli. Di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Mandragora, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Parisi. Allenatore: Paolo Vanoli

Antonio Conte valuta un cambio sulla corsia destra di centrocampo del suo 3-4-2-1. Tra i pali Meret, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus (ancora in pole su Beukema). A centrocampo, può tornare Gutierrez a destra con Spinazzola spostato di nuovo a sinistra, in mezzo invece i soliti McTominay e Lobotka. In attacco Giovane scalpita per un posto, ma il tecnico azzurro è orientato alla conferma del tridente Vergara-Hojlund-Elmas. Potrebbe strappare la convocazione Rrahmani.

Paolo Vanoli conferma il 4-3-3 / 4-1-4-1 e recupera Kean e Piccoli, quest'ultimo comunque non è al meglio e partirà dalla panchina. In porta De Gea, terzini Dodò e Gosens, coppia di centrali composta da Comuzzo e Pongracic. In cabina di regia Fagioli coadiuvato da Mandragora, la terza maglia se la giocano Brescianini e Ndour con il primo leggermente in vantaggio. Sugli esterni agiranno Parisi e Gudmundsson, il riferimento centrale sarà Kean.

Il Napoli di Antonio Conte ha subito due batoste negli ultimi giorni: il 3-0 in campionato contro la Juventus - con conseguente meno 9 dall'Inter - e l'eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea. Quest'oggi alle ore 18:00 allo Stadio Maradona, gli azzurri devono resettare e cercare la vittoria a tutti i costi, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli: i viola stanno vivendo una stagione estremamente complicata, ma restano un avversario difficile da affrontare.

