Ultim'ora Intrigo Napoli! Sky: "Bloccato Alisson Santos, ma ora s'è riaperto Sulemana"

Il Napoli lavora su più tavoli. Nonostante abbia in pugno Alisson Santos, il club partenopeo secondo Sky Sport è tornato su Kamaldeen Sulemana, classe 2002 dell'Atalanta che nelle scorse ore sembrava non essere più sul mercato. Dopo lo stop ormai definitivo nella trattativa tra Atalanta e Fenerbahce per Ademola Lookman, il club partenopeo è tornatosu Sulemana che potrebbe partire perché il futuro è legato alle altre operazioni in attacco.

Proprio con la mancata uscita del nigeriano, dunque, si è riacceso l’interesse del Napoli di Antonio Conte per il giocatore ex Southampton. C’è sempre anche la Roma che rimane sul giocatore, il Napoli, però, spingerà per chiudere l’operazione mentre tiene bloccato anche Alisson Santos dello Sporting con cui ha trovato gli accordi.