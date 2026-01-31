Un solo cambio con la Fiorentina: torna Gutierrez a destra nonostante le difficoltà

vedi letture

Un solo cambio rispetto alla gara con il Chelsea. Il Napoli che sfiderà oggi la Fiorentina al Maradona avrà un volto molto simile a quello che mercoledì si è esibito in Champions: Conte infatti dovrebbe proporre nuovamente Gutierrez a piede invertito a tutta fascia destra per la terza volta da Copenaghen. I primi due esperimenti, al Parken e con la Juventus, non hanno sortito grandi effetti, ma evidentemente la soluzione convince, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.

Gutierrez dovrebbe sostituire Olivera, uno dei migliori della notte contro il Blues, autore di entrambi gli assist per i gol di Vergara e Hojlund, mentre a sinistra è confermato Spinazzola. Partirà dalla panchina Giovane che mercoledì ha riposato perché ovviamente non incluso in lista Champions. Confermati tutti gli attaccanti che hanno collezionato partite in serie e minuti in questo periodo di emergenza. Non recupera Rrahmani e neanche Mazzocchi.