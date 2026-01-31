Alisson, il Napoli chiude! Cds: "Ecco le cifre, decisiva la volontà del giocatore"

Sulemana si, poi no. E invece Alisson Santos no e poi sì, scrive il Corriere dello Sport raccontando che ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. L’affare è entrato nel vivo ieri, quando Lookman s’è diretto verso il Fenerbahçe e la posizione di Kamaldeen Sulemana è diventata più salda all’Atalanta.

Secondo il quotidiano sportivo, il Napoli ha limato l’accordo con lo Sporting sulla base di un prestito oneroso da poco più di 3 milioni e un diritto di riscatto che, bonus compresi, potrebbe far schizzare l’operazione in estate a 20 milioni complessivi. Decisiva la volontà di Alisson, molto motivato dopo la chiamata di Conte e impaziente di raggiungere quella che ormai può anche essere considerata la sua nuova squadra.