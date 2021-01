Napoli-Fiorentina può slittare di qualche ora, già avvertita la Lega: attesa per l'esito dei tamponi

Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 e si va ad aggiungere in casa Napoli a Victor Osimhen. Il centrocampista spagnolo salterà chiaramente la partita di oggi contro la Fiorentina e la Supercoppa contro la Juventus. E proprio in merito al match di oggi con i viola, da calendario in programma alle 12:30, arrivano notizie da La Gazzetta dello Sport di un possibile slittamento di qualche ora: "La Asl Napoli1 ha chiesto di effettuare nella notte altri tamponi il cui esito arriverà in mattinata. Il Napoli si è cautelato avvertendo la Lega. La partita rischia di cominciare con un po’ in ritardo".