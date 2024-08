Live Napoli-Girona 0-0: primo tempo in corso

6' - Tiene palla il Girona nella metà campo del Napoli.

3' - Ancora Buongiorno lotta con grinta sulla fascia sinistra contro due avversari e ha la meglio, il pubblico apprezza.

2' - Cross di Valery da sinistra, Buongiorno in scivolata anticipa Portu e subisce fallo in area.

18.31 - PARTITI!

18.27 - Le squadre entrano in campo.

18.18 - Anche il Napoli rientra negli spogliatoi, tutto pronto al Patini per l'inizio del match.

18.17 - Grande entusiasmo al Patini per la lettura delle formazioni dello speaker Decibel Bellini, lo stadio di Castel di Sangro è sold-out!

18.15 - Il Girona rientra negli spogliatoi.

18.04 - Entrano anche le riserve, Conte fa già riscaldare gli azzurri che giocheranno nella ripresa. Palleggi a centrocampo per loro.

17.56 - Entra in campo anche il Napoli, inizia il riscaldamenti degli azzurri.

17.50 - Il Girona entra in campo per il riscaldamento

17.45 - Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Girona (4-3-3): Gazzaniga, Arnau, David Lopez, Van de Beek, Valery, Frances, Blind, Bryan Gil, Yangel Herrera, Ivan Martin, Portu. In panchina: Juan Carlos, Sergi Puig, Stuani, Juanpe, Toni Villa, Minsu, Almena, Joel Roca, Antal. Allenatore: Michel.

17.30 - Ad un'ora dal match, tantissimi tifosi già presenti al Patini, gli spalti sono già riempiti per metà.

Nel giorno di Napoli-Girona, quinto e ultimo test amichevole di questi due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis è a pranzo con Gabriele Gravina. Il presidente azzurro e il presidente federale mangiano insieme, ovviamente in Abruzzo

Ieri Victor Osimhen s'è allenato in gruppo, ma non dovrebbe cambiare la situazione: non verrà convocato per la sfida di quest'oggi. Il centravanti titolare della sfida contro il Girona sarà ancora Raspadori, come con il Brest. Conte ha provato anche ieri la stessa formazione di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle di Jack.

E' il giorno dell'ultimo test estivo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli a Castel di Sangro riceve la visita della rivelazione spagnola Girona, che disputerà la prossima Champions League, chiudendo così con la quinta gara il quadro delle amichevoli estive (4 vittorie, 12 gol fatti, 0 subiti). Prove generali verso l'esordio ufficiale in programma tra appena una settimana, al Maradona contro il Modena il 10 agosto per i 32esimi di Coppa Italia.

Ultimo test dell'estate partenopea prima di iniziare ufficialmente la stagione tra una settimana al Maradona in Coppa Italia contro il Modena per i 32esimi di finale.