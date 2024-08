Rileggi live Napoli-Girona 0-2 (23' Van De Beek, 83' Villa): primi gol subiti e primo ko! Infortunio per Mazzocchi!

vedi letture

Prima sconfitta per il Napoli di Antonio Conte, che perde contro gli spagnoli del Girona nell'ultima amichevole internazionale a Castel di Sangro. Dopo un errore nel primo tempo di Meret in fase di impostazione che regala il vantaggio ai catalani con Van De Beek, nel finale del match arriva il raddoppio di Villa. Restate collegati su Tuttonapoli per tutti gli aggiornamenti dal ritiro del Napoli in Abruzzo.

20.23 - TERMINA QUI L'AMICHEVOLE!

89' - Cambio per il Napoli: esce Politano ed entra Ngonge.

85' - Triplo cambio per il Girona: escono Arnau, David Lopez e Gill, entrano Antal, Roca e Minsu.

83' - RADDOPPIO DEL GIRONA! Da cross basso dalla destra di David Lopez Villa anticipa in scivolata Meret che aveva provato l'uscita bassa e firma lo 0-2!

80' - GIALLO PER DI LORENZO.

79' - PALO DI RRAHMANI! Dal corner il kosovaro sul primo palo la gira di destro sul palo opposto e prende il montante basso.

78' - POLITANO! Tiro a giro deviato in angolo.

76' - Doppio cambio per il Napoli: escono Spinazzola e Raspadori, entrano Rafa Marin e Simeone. Lo spagnolo prende il posto di Di Lorenzo che avanza e diventa l'esterno destro con Zerbin a sinistra al posto di Spinazzola.

75' - Dal corner Buongiorno si tuffa di testa ma per l'arbitro è fallo del 4 azzurro.

74' - Punizione dal limite per il Napoli, sulla palla Kvara e Politano: il sinistro del 21 viene deviato dalla barriera in corner.

72' - PALO PER IL GIRONA! Nel tentativo di anticapre un avversario sul secondo palo, l'esterno sinistro azzurro devia di petto sul montante con Meret battuto.

71' - Doppio palo per il Girona: escono Portu ed Herrra, entrano Suarez e Ramirez.

69' - Politano resta a terra dopo uno scontro di gioco, solo una botta per l'esterno che si rialza dopo qualche secondo.

68' - Bello scambio a destra tra Politano e Zerbin, il cross del nuovo entrato viene rimpallato.

64' - Doppio cambio per il Girona: escono Van De Beek e Valery, entrano Stuani e Almena.

63' - GIALLO PER ARNAU. Fallo su Kvara che lo aveva saltato secco.

61 ' - GIALLO PER VALERY. L'esterno aveva commesso un fallo su Zerbin dopo essere stato saltato.

58' - NIENTE DA FARE PER MAZZOCCHI CHE ABBANDONA IL CAMPO TENUTO A BRACCIO DALLO STAFF SANITARIO. Al suo posto entra Zerbin.

56' - INFORTUNIO PER MAZZOCCHI! Distorsione alla caviglia sinistra per l'esterno destro che resta a terra. Arriva lo staff sanitario con lo spray.

54' - ANGUISSA! Uno-due Lobotka-Kvara, cross del georgiano arretrato per Anguissa che prova con un destro di piatto al volo: para Gazzaniga.

49'- Cross sul secondo palo per Van de Beek, colpo di testa dell'olandese deviato in corner da Rrahmani.

46' - Il Napoli guadagna subito un calcio d'angolo. Dalla destra batte Politano, allontana di testa Herrera.

19.34 - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio.

19.31 - Le squadre rientrano in campo per la ripresa.

19.16 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! NAPOLI IN DIFFICOLTA'.

42' - Van De Beek a sinistra quadagna un altro corner per i catalani.

40' - PORTU! Assist di Lopez in area per il centravanti, destro da posizione defilata sul primo palo: Meret devia ancora in angolo.

37' - LOPEZ! Ripartenza del Girona dopo una palla recuparata su Anguissa, destro velenoso che Meret devia in angolo.

36' - GIL! Azione personale del numero 20 del Girona che si accentra dalla sinistra e provo il mancino: palla alta.

34' - HERRERA! Rischio per il Napoli, cross per il numero 21 del Girona, Mazzocchi in difficoltà in marcatura: palla sul fondo.

32- Fallo sulla trequarti su Spinazzola, l'esterno è dolorante ad un braccio.

29' - Diluvio a Castel di Sangro!

23' - GIRONA IN VANTAGGIO! Errore in fase di costruzione di Meret che serve in area Anguissa pressato da due uomini, palla recuperata da Van De Beek che salta il camerunense, che prova una scivolata alla disperata, tiro comodo sul primo palo. 0-1 al Patini!

21' - Punizione battuta male da Kvara: palla raso terra che la barriera respinge.

20' - Rrahmani ruba palla dopo un rapido scambio tra Lobotka e Raspadori, Kvara riceve palla e viene atterrato dal limite dell'area in posizione centrale.

17'- Ci prova il Girona con Valery, la palla sfiora il primo palo e termina fuori con Meret in controllo.

14' - Inizia a piovere al Patini, dopo una mattinata ad alte temperature è cambiato il clima a Castel di Sangro.

13' - MAZZOCCHI! Raspadori allarga a sinistra per Kvara, il georgiano punta un avversario e si accentra: cross sul secondo palo per l'accorrente Mazzocchi che di testa non la prende bene. Palla sul fondo.

7' - Tacco di Politano a smarcare Raspadori che sbaglia la misura del passaggio in profondità per Kvara.

6' - Tiene palla il Girona nella metà campo del Napoli.

3' - Ancora Buongiorno lotta con grinta sulla fascia sinistra contro due avversari e ha la meglio, il pubblico apprezza.

2' - Cross di Valery da sinistra, Buongiorno in scivolata anticipa Portu e subisce fallo in area.

18.31 - PARTITI!

18.27 - Le squadre entrano in campo.

18.18 - Anche il Napoli rientra negli spogliatoi, tutto pronto al Patini per l'inizio del match.

18.17 - Grande entusiasmo al Patini per la lettura delle formazioni dello speaker Decibel Bellini, lo stadio di Castel di Sangro è sold-out!

18.15 - Il Girona rientra negli spogliatoi.

18.04 - Entrano anche le riserve, Conte fa già riscaldare gli azzurri che giocheranno nella ripresa. Palleggi a centrocampo per loro.

17.56 - Entra in campo anche il Napoli, inizia il riscaldamenti degli azzurri.

17.50 - Il Girona entra in campo per il riscaldamento

17.45 - Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Girona (4-3-3): Gazzaniga, Arnau, David Lopez, Van de Beek, Valery, Frances, Blind, Bryan Gil, Yangel Herrera, Ivan Martin, Portu. In panchina: Juan Carlos, Sergi Puig, Stuani, Juanpe, Toni Villa, Minsu, Almena, Joel Roca, Antal. Allenatore: Michel.

17.30 - Ad un'ora dal match, tantissimi tifosi già presenti al Patini, gli spalti sono già riempiti per metà.

Nel giorno di Napoli-Girona, quinto e ultimo test amichevole di questi due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis è a pranzo con Gabriele Gravina. Il presidente azzurro e il presidente federale mangiano insieme, ovviamente in Abruzzo

Ieri Victor Osimhen s'è allenato in gruppo, ma non dovrebbe cambiare la situazione: non verrà convocato per la sfida di quest'oggi. Il centravanti titolare della sfida contro il Girona sarà ancora Raspadori, come con il Brest. Conte ha provato anche ieri la stessa formazione di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle di Jack.

E' il giorno dell'ultimo test estivo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli a Castel di Sangro riceve la visita della rivelazione spagnola Girona, che disputerà la prossima Champions League, chiudendo così con la quinta gara il quadro delle amichevoli estive (4 vittorie, 12 gol fatti, 0 subiti). Prove generali verso l'esordio ufficiale in programma tra appena una settimana, al Maradona contro il Modena il 10 agosto per i 32esimi di Coppa Italia.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino a Napoli-Girona, in programma alle 18.30, ultimo test dell'estate partenopea prima di iniziare ufficialmente la stagione tra una settimana al Maradona in Coppa Italia contro il Modena per i 32esimi di finale. Vi racconteremo tutto su quest'amichevole, con un lungo pre e post-partita, con i nostri inviati