Napoli in ansia per Osimhen: due nuovi controlli entro mercoledì, Gattuso lo vuole col Milan

Per fare una prima analisi della situazione legata all'infortunio di Victor Osimhen il Napoli attenderà l'esito della risonanza eseguita ieri sera a Lagos, ma le prime informazioni che arrivano dalla Nigeria sono positive: nulla di rotto per il bomber classe '98, per il quale il club azzurro adesso sta lavorando ad un rientro in Italia anticipato proprio per valutarne bene le condizioni in vista del Milan, tramite un contatto diretto.

NUOVI CONTROLLI - Il Napoli preferisce non sbilanciarsi senza averlo prima visto da vicino, ma secondo il Corriere dello Sport ha ricevuto rassicurazioni dallo staff medico della selezione nigeriana, brava a rimettergli l'arto in asse con una manovra eseguita al volo. Oggi nuovi controlli in Nigeria, tra martedì e mercoledì l'ex Lille dovrebbe svolgere ulteriori test a Castel Volturno per capire l'entità della lussazione e soprattutto essere valutato perbene dallo staff azzurro. Per il Milan è a rischio.