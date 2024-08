Napoli indietro ed incompleto, ma il perennemente in discussione Meret salva tutti

Non un centravanti, né Kvara o un funambolo: a regalare la gioia nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena ci pensa Alex Meret. Lo scrive il Corriere dello Sport sottolineando la posizione del portiere "perennemente in discussione che para due rigori decisivi, rimettendo a posto l'errore di Cheddira e una notte di fatica bestiale".

Conte probabilmente avrebbe immaginato un debutto più agevole, ma il Modena di Bisoli - si legge - ha difeso in massa e anche molto bene e il Napoli è chiaramente indietro e incompleto: urgono alternative a centrocampo e manca come l'aria un centravanti capace di dialogare con i trequartisti, spaventare i centrali e catturare i cross che piovono dalle fasce (27, ieri). Il mercato dovrà aggiustare al volo la storia, anche perché domenica c'è l'Hellas in campionato a Verona. Ma intanto il primo obiettivo è centrato.