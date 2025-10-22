Ufficiale

Napoli-Inter, arbitra Mariani con Marini al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Napoli-Inter, gara in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Al Var ci sarà invece Marini. Ecco la sestina completa appena ufficializzata con tutte le designazioni:

NAPOLI – INTER    Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     PEZZUTO