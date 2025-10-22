Lang: "Poco spazio con Conte? Abbiamo parlato una volta. Meglio non dire nulla, devo solo accettare..."

Noa Lang è dispiaciuto per la sconfitta del Napoli in casa del Psv, stadio che conosce bene, dove ha vinto due scudetti con la dieci sulle spalle. Il giocatore del Napoli ieri ha parlato a Ziggo a fine partita del match ma anche dei suoi primi mesi in azzurro: "Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto", riportano i portali olandesi. E ancora: "Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta".

La partita del Napoli, Lang la definisce "scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati. Il Psv è una squadra che può giocare un ottimo calcio. Hanno molti giocatori tecnici. Siamo stati costretti a correre dietro la palla e dietro di loro. Non avevamo una risposta per questo". Infine: "Se parlo con l'allenatore? No, non così tanto. Sì... gli ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita che è più rilevante", ha concluso Lang.