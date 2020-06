Napoli-Juventus 4-2 dcr, le pagelle: trionfo strameritato! La vittoria di Rino e dello spirito di gruppo

di Antonio Gaito

Meret 7,5 - La sua serata! Il destino l'ha riportato titolare, non per scelta, ha mostrato personalità nel non sentire l'enorme pressione. Una bella parata su Cristiano, poi è sempre sicuro anche nel gioco con i piedi ed ai rigori ipnotizza Dybala, il primo rigorista scelto da Sarri, per un ideale passaggio di consegne con Buffon.

Di Lorenzo 7 - In tre anni dal Matera ad alzare la Coppa Italia. Personalità da vendere, alla prima finale francobolla il re delle finali, Cristiano Ronaldo, stringendo bene verso i due centrali e dando grande aiuto anche sul gioco aereo.

Maksimovic 7,5 - Praticamente perfetto, ancora una volta. Insuperabile nel gioco aereo, preciso con i piedi e per gran parte di gara anche leader, guidando i compagni per migliorare l'uscita dal basso. Freddo anche dal dischetto, l'uomo in più di semifinale e finale.

Koulibaly 7 - Non si passa dalle sue parti. Solo un'ingenuità su Cristiano, concedendo una punizione, ma per il resto è sempre in anticipo e pronto ad allargarsi andando in aiuto alle spalle di Mario Rui

Mario Rui 6,5 - Torna titolare e risponde con una prova di buonissimo livello. Sempre ben posizioni, copre sempre la traccia interna posizionandosi bene col corpo e portando a casa anche tanti falli. Nel finale un po' nervoso e viene sostituito (dal 79' Hysaj sv)

Fabian 6,5 - Non sempre riesce a ribaltare l'azione con qualità, ma è prezioso anche per l'uscita dal basso affiancandosi a Demme che è preso a uomo da Dybala. Non è al meglio, cala alla distanza (dal 79' Allan sv - Minuti di rabbia per dare nuove energie alla mediana)

Demme 6,5 - Dybala lo disturba, prova a toglierlo dal campo, ma sta crescendo anche in questa che è una novità tattica per lui in Italia. Bravo a liberarsi, gioca con semplicità ma è fondamentale in entrambe le fasi di gioco.

Zielinski 6,5 - Molto meglio rispetto alla semifinale di ritorno. Cresce alla distanza, provando varie incursioni e favorendo lo sviluppo della manovra. Può essere la svolta alla sua carriera per diventare finalmente grande (dall'87' Elmas sv - Al primo pallone toccato può regalare la Coppa, ma Buffon compie un altro miracolo deviando sul palo)

Callejon 6 - Non una gara indimenticabile, ma che chiude con lacrime di felicità. Due palloni sbagliati in uscita portano alle uniche azioni pericolose della Juve nel primo tempo. Grande sacrificio, sempre ben posizionato nel 4-5-1 difensivo, ma in attacco non si vede (dal 66' Politano 6,5 - Buon impatto sul match, puntando sempre l'avversario a differenza di Callejon. Subito un tiro verso Buffon, poi l'assist a Insigne che manda alto)

Mertens 6 - Fa quello che può, ritarda il giro palla della Juve con una pressione intelligente, prova a collegare i reparti ma soprattutto nella prima mezz'ora non ha grande sostegno dai compagni. Non al meglio, esce dopo un'ora di gioco (dal 66' Milik 6 - Subito una chance importante, ma col destro calcia alto e poi dal dischetto non trema e firma il rigore decisivo)

Insigne 6,5 - Sacrificio puro, da capitano vero, dando sempre aiuto all'esterno basso sulle incursioni continue di Douglas Costa. Ha una chance importante alla fine, ma calcia alto non avendo più energie, poi è lucido dal dischetto.