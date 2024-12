Rileggi live Napoli-Lazio 0-1 (78' Isaksen): la Lazio fa il bis e batte ancora il Napoli!

La Lazio fa il bis e batte ancora il Napoli: al Maradona finisce 0-1 con la rete del danese Isaksen che al 78' decide il match con un preciso mancino. Napoli contratto e che spinge poco, Conte ritarda le sostituzioni mentre Baroni inserisce due attaccanti a poco dal termine. Le sostituzioni non cambiano il copione negli azzurri che vengono sorpassati dall'Atalanta.

95' - FINISCE QUI LA PARTITA!

91' - Dentro anche Simeone e Folorunsho

90' - 5 di recupero!

86' - Spinge il Napoli, la Lazio si chiude in difesa.

85' - Corner in favore del Napoli

81' - Conte inserisce Raspadori e Gilmour, escono McTominay e Lobotka.

78' - GOL DELLA LAZIO! Sbaglia David Neres e la Lazio parte in contropiede: Noslin allarga benissimo per Isaksen che sterza e con il mancino insacca dietro le spalle di Meret

76' - Fuori Politano e dentro David Neres.

75' - Pronto David Neres dalla panchina

72' - Due occasioni in 20 secondi: prima McTominay si rende pericoloso ma sbaglia l'ultimo passaggio e poi improvvisamente Noslin si trova in ottima occasione ma calcia alto!

71' - OCCASIONE NAPOLI! Anguissa colpisce il palo da calcio d'angolo! Svetta più in alto di tutti ma la palla colpisce il montante.

71' - Tantissimi uomini in area di rigore

71' - Corner in favore del Napoli.

69' - Pronti Pedro e Noslin nella Lazio

64' - Pochissimi spazi per le due squadre, la partita la deciderà una giocata.

62' - Batte per l'ennesima volta male il Napoli il calcio di punizione e Nuno Tavares parte in contropiede, il suo cross però non trova nessun calciatore.

62' - Fallo ed altro giallo: Castellanos frana su Anguissa.

61' - Effettuata la sostituzione.

59' - Il centrale della Lazio ha chiesto il cambio: entrerà Patric.

58' - Romagnoli ha un problema al ginocchio sinistro, dovrebbe essere sostituito.

56' - Verticalizzazione al bacio di Kvara che serve McTominay, lo scozzese ne salta tre e arriva in una zona pericolosissima ma Romagnoli lo ferma sul più bello!

55' - Il Napoli alza il presisng e recupera il pallone.

54' - Altro intervento falloso, questa volta Buongiorno su Isaksen.

53' - Tocco falloso di Di Lorenzo su Zaccagni.

51' - TRAVERSA CLAMOROSA DI DELE-BASHIRU! Lobotka sbaglia l'aggancio ed il calciatore della Lazio lascia partire un destro potentissimo che si stampa sulla traversa!

51' - Due gialli in pochi minuti per il Napoli, prima McTominay e poi Rrahmani.

51' - Anche questo corner battuto male dal Napoli, Rrahmani per non far ripartire il contropiede disturba Provedel e viene ammonito.

50' - Grande sgasata di Olivera che guadagna un corner.

49' - Battuto ancora una volta non perfettamente il calcio d'angolo da Politano

49' - Corner in favore degli azzurri

48' - Tanti i lanci lunghi di Provedel gestiti facilmente dai due centrali del Napoli, azzurri in possesso.

47' - Il Napoli controlla agilmente il calcio di punizione battuto dalla Lazio.

46' - McTominay sbaglia lo stop ed interviene in modo pericoloso su Isaksen, ammonito.

46' - Riparte la gara!

21.49 - Qualche piccolo problema agli accessori dell'arbitro.

21.48 - Le squadre fanno il loro ritorno in campo, tutto pronto per i secondi 45'.

21.33 - Finisce il primo tempo sul parziale di 0-0.

47' - KVARA! È proprio il georgiano ad incaricarsi della punizione dai 25 metri, traiettoria a scavalcare la barriera che sfiora il palo.

46' - Kvaratskhelia falciato per l'ennesima volta. Finalmente Colombo estrae il giallo per Guendouzi.

45' - Vengono segnalati 2 minuti di recupero.

43' - Si scalda il Maradona per le decisioni dell'arbitro. Qui Colombo fischia il fallo ai danni di Olivera, senza applicare la regola del vantaggio essendo Kvara in possesso del pallone.

40' - Kvaratskhelia salta Marusic con un tunnel, poi il difensore della Lazio atterra il georgiano con un intervento chiaramente falloso. L'arbitro lascia inspiegabilmente correre, il Var non interviene perché il contatto pare fuori l'area di rigore anche se di poco.

39' - Kvara a memoria trova Lukaku con un lancio di prima, il belga spizza per Politano che però perde il tempo per servire McTominay tutto solo.

36' - Forcing del Napoli! Prima imbucata per Di Lorenzo che va al cross ma viene murato. Poi Politano dal limite calcia a giro: palla non di molto a lato.

35' - Ottima combinazione degli azzurri: Lobotka verticalizza per Lukaku, il belga smista per Kvara che pennella col mancino ma non trova un compagno in area.

33' - Su una palla vagante in area Anguissa fa due palleggi e conclude. Il tiro del camerunes si spegne tra le braccia di Provedel.

31' - Kvara e McTominay provano a connettersi: sulla sponda dello scozzese, il georgiano prova il tiro a giro che però termina ampiamente fuori.

30' - Napoli adesso più aggressivo in pressione: altro pallone recuperato da Buongiorno e Anguissa a metà campo.

28' - Si alza il ritmo. Gran recupero di Lobotka che serve McTominay al limite dell'area: lo scozzese subisce fallo. L'arbitro concede il vantaggio ma Politano non riesce a rendersi pericoloso.

26' - Bravo Kvara a raccogliere palla e subire il fallo da Marusic. Può respirare il Napoli.

24' - Il gioco riprende regolarmente.

22' - Gioco di nuovo fermo: in uno scontro con Tavares il capitano azzurro viene colpito in testa.

21' - MERET! Isaksen sguscia in mezzo a Buongiorno e Kvara e libera il mancino forte sul secondo palo: gran riflesso del portiere azzurro che devia in calcio d'angolo.

19' - Ammonito Dia, per un intervento in ritardo ai danni di Di Lorenzo.

17' - Adesso è la Lazio a mantenere il possesso alla ricerca di una breccia nel fortino azzurro.

15' - Nuno Tavares recupera palla e si invola sull'out di sinistra, sugli sviluppi dell'azione è lo stesso portoghese a colpire di testa e trovare il corner.

14' - Battuta di Zaccagni a cercare Castellanos sul secondo palo: il passaggio è fuori misura.

13' - Break di Dele-Bashiru sulla sinistra, suggerimento per Dia che con una finta di corpo elude McTominay e guadagna calcio di punizione dalla trequarti.

13' - Si riprende a giocare con il possesso in favore del Napoli.

11' - Gioco momentaneamente fermo: Castellanos e Rrahmani si scontrano di testa su una palla aerea. Staff medico biancoceleste in campo per soccorrere il Taty.

10' - Ancora McTominay pericoloso: cross a rientrare di Politano, lo scozzese va a saltare e viene anticipato per poco da Provedel.

8' - Zaccagni si sposta sulla destra a sovraccaricare in zona palla, Buongiorno va a contrasto e guadagna anche la touche.

6' - Meret pressato forte da Castellanos, rinvio che finisce in rimessa laterale.

5' - Sponda aerea di Lukaku, Olivera apparecchia per Anguissa che calcia forte dalla distanza. Tiro murato.

3' - MCTOMINAY! Di Lorenzo imbuca per Politano, cut back a trovare McTominay in mezzo che calcia forte sul primo palo. Gila si immola con il corpo.

2' - Possesso Napoli: Olivera cerca Kvara con un lancio alle spalle della difesa, attento Marusic in chiusura.

20.46 - Partiti! Comincia il match

20.42 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

20.30 - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Lazio: "Coppa Italia? Dobbiamo essere delusi, dobbiamo lavorare. Oggi abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni. Siamo carichi, abbiamo voglia di fare un grande match".

Ti capita di dare qualche consiglio a Lukaku?

"Sicuramente con lui ci parliamo molto. Io per avere qualche consiglio sui movimenti degli attaccanti, e invece gli do qualche consiglio io magari per i difensori. È ovvio che quando c'è una fase difensiva così organizzata, dove tutti si impegnano, dobbiamo riuscire a equilibrare questa cosa qui cercando di segnare ed essere più cinici davanti. Stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando e speriamo di migliorare sempre di più".

20.27 - Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il terzino biancoceleste Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn: "I tifosi a Termini? Uno spettacolo, volevo ringraziarli. Ci hanno dato una spinta. Mi dispiace che stasera non ci siano, giochiamo per loro. Abbiamo giocato 3 giorni fa ma loro hanno cambiato tutti i giocatori titolari, sarà un'altra gara difficile. Dobbiamo lottare su ogni pallone e lottare con determinazione per vincere la partita".

20.25 - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Lazio.

Qual è il segreto di questo Napoli quando gioca in casa?

"Noi stiamo lavorando sempre solo su noi stessi, questo forse è il nostro segreto. Non guardiamo mai alla classifica o agli altri. Per noi è un percorso, ogni partita ha un valore, cerchiamo di costruire qualcosa importante sulla solidità, sul lavoro, sullo spirito di squadra. Queste sono le nostre prerogative".

C'è già la possibilità nel mercato di gennaio di vendere Osimhen?

"Non ci ha chiamato assolutamente nessuno. Victor è un giocatore di proprietà del Napoli che sta giocando nel Galatasaray, ne stiamo parlando anche troppo. In questo momento non c'è assolutamente niente, siamo concentrati sul campo, abbiamo fatto tante operazioni nella sessione estiva e se avremo bisogno di fare delle cose saremo pronti come sempre. Quindi non stiamo ragionando su questa cosa in questo momento".

Se ci dovesse essere il bisogno, il mercato di gennaio è aperto per puntellare la rosa?

"Oggettivamente noi siamo fortemente concentrati su quelli che sono i nostri impegni settimanali, quindi sul campionato. Se ci saranno opportunità per migliorare la rosa lo faremo, ma in questo momento non stiamo pensando a quello. Siamo concentrati sul campionato, oggi abbiamo una partita estremamente complicata contro un avversario forte, che cambia 9/11 giocatori rispetto a giovedì. Visto che si dice che noi abbiamo cambiato 11/11 loro cambiano 9/11. Quindi dobbiamo restare concentrati, è un avversario forte che sta facendo davvero bene. Vanno fatti i complimenti al mister che ha lavorato anche in passato sempre molto bene ed è riuscito ad arrivare in una piazza come la Lazio. Quindi siamo concentrati su questo, poi ripeto, il nostro compito è farci trovare sempre pronti e se ci sarà l'opportunità lo faremo".

20.15 - Marco Baroni, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Napoli: "Il Napoli è una squadra fortissima, con grande solidità. Per noi è un test importante, la squadra deve cresce attraverso queste partite. Per alzare il nostro livello abbiamo bisogno di fare la prestazione in queste gare".

Napoli rivoluzionato rispetto a giovedì, cosa cambia?

"Avevo intuito certe rotazioni, non ci cambia niente perché tra tre giorni giochiamo a Amsterdam. Dobbiamo giocare in 16, avendo così tante competizioni. La squadra deve affrontare queste gare con la stessa mentalità, senza snaturarsi".

Qual è il pericolo più grosso di questa sera?

"Loro hanno questa modalità di lavoro tra le linee, oggi Dele-Bashiru ha una partita complicata ma ci lavoriamo e so che è pronto. Ha tanta fisicità, deve tenere la testa accesa perché in certe partite basta una disattenzione per prendere gol. Gli daremo una mano importante e lui ce la darà a noi".

20.14 - Nel pre-partita di Lazio-Napoli, è intervenuto l'esterno biancoceleste Adam Marusic ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo vinto due anni di fila, dobbiamo dare tutto e il massimo. Ogni giocatore deve lottare su ogni pallone e con determinazione, portare il risultato.

Due match uguali? Abbiamo giocato 3 gironi fa ma stasera sarà una partita diversa, abbiamo cambiato entrambi molto le squadre. Vogliamo vedere dove siamo, spero di poter fare un gran risultato.

La carica dei tifosi? Una cosa molto bella, voglio ringraziarli, mi spiace che oggi non ci siano, ci hanno dato una grande spinta, vogliamo giocare per loro e regalare un'altra vittoria”.

19.36 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lazio, posticipo della 15ª giornata di Serie A. Dopo gli esperimenti in Coppa Italia contro i biancocelesti, per la sfida di campionato Antonio Conte decide di mandare in campo tutti i titolarissimi. In porta torna, dunque, Meret. La difesa a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Buongiorno al centro. In mediana Lobotka in cabina di regia, ai lati Anguissa e McTominay. Attacco guidato da Lukaku con Politano e Kvaratkshelia ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Le ultime sulla Lazio

Baroni ha effettuato rotazioni in Coppa Italia ma alcuni uomini saranno comunque riconfermati viste le defezioni. Tra i pali torna Provedel, in difesa a destra ancora Lazzari, dall'altro lato è recuperato Nuno Tavares, a completare la coppia di centrali Gila-Romagnoli. A centrocampo riecco Guendouzi, insieme a lui Dele-Bashiru essendo indisponibili sia Rovella (squalificato) che Vecino. Linea dei trequartisti con Zaccagni e Isaksen larghi, in mezzo recupera anche Dia pronto a partire dal 1', Castellanos si riprende il posto da punta.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritorna con tutti i titolarissimi freschi, risparmiati dalla sfida di Coppa Italia lo scorso giovedì. Dunque il classico 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera a comporre la linea difensiva. A centrocampo Lobotka in regia e Anguissa-McTominay da mezzali, davanti Politano e Kvaratskhelia larghi a supporto del centravanti Lukaku. L'unico indisponibile è Mazzocchi, ai box per infortunio.

Statistiche - La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 1P), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. Il Napoli ha segnato una media di 2.8 reti nelle ultime 12 gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (34 in totale), vincendo otto di queste sfide: tuttavia, ha perso le due più recenti e non ha mai trovato più sconfitte interne di fila contro questa avversaria nella competizione. La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più incontri in Serie A (54) e la seconda contro cui ha realizzato più reti (192, meglio solo contro il Bologna, 197). Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in nove partite di questo campionato, meglio solo la Juventus: solo una volta nella loro storia i partenopei sono andati in doppia cifra di clean sheet nelle prime 15 gare stagionali in Serie A, nel 1970/71. La Lazio è la vittima preferita di Giovanni Simeone in Serie A, grazie a otto reti in 14 confronti. Mattia Zaccagni è l'unico italiano insieme ad Orsolini ad aver segnato almeno cinque gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, tutttavia il capitano biancoceleste non ha mai segnato allo Stadio Maradona.

A distanza di tre giorni, Napoli e Lazio tornano ad affrontarsi, ma inevitabilmente i presupposti sono cambiati. I biancocelesti sono forti del passaggio del turno in Coppa Italia, gli azzurri avranno non solo la pressione di difendere il primo posto, ma anche di non "vanificare" il massiccio turnover della gara di giovedì. Antonio Conte ha fatto all-in sul campionato e nelle prossime 24 settimane il Napoli avrà solo 24 partite da giocare, numero decisamente inferiore a quello delle rivali. Se sia stato un bene puntare solo sulla Serie A, senza possibilità di "compensare" con un'altra competizione, lo dirà solo il tempo: i partenopei vogliono iniziare da subito, ma Marco Baroni non sarà dello stesso avviso.

