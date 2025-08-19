Ultim'ora Juanlu-Napoli, Romano: "Nuovi contatti col Siviglia! Il giocatore spinge, mai esistita deadline"

vedi letture

Napoli e Siviglia hanno ripreso i contatti per trattare il trasferimento di Juanlu Sanchez, terzino dell'Under 21 spagnola. I due club cercano di ridurre le distanze sulla valutazione del giocatore e sugli ultimi dettagli dell’operazione. Il dialogo resta costante e costruttivo, con l’obiettivo di trovare presto un’intesa definitiva che possa soddisfare entrambe le parti.

Dal canto suo, Juanlu spinge affinché la trattativa vada avanti e non ha mai posto paletti o scadenze rigide riguardo ai tempi dell’accordo. Nonostante le voci dei giorni scorsi, infatti, non c’è mai stata una deadline ufficiale né la scorsa settimana né lunedì. L’impressione è che le parti continueranno a lavorare nei prossimi giorni per provare a sbloccare l’affare e permettere al giocatore di approdare in Serie A. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.