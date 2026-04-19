Napoli-Lazio, che figuraccia! CdS: "Gara vergognosa, tra le peggiori di Conte! Servono le scuse"

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Il Napoli alza bandiera bianca: al Maradona passa la Lazio per 0-2. Prestazione irriconoscibile per gli uomini di Antonio Conte, mai come ieri sconnessi mentalmente e protagonisti di tanti errori. In avvio il gol di Cancellieri, poi ad inizio ripresa il bis di Basic, nel mezzo un rigore parato da Milinkovic-Savic. A fine primo tempo gli spettatori fanno capire il loro disappunto, fischiando la squadra di Conte per il brutto pomeriggio, mentre dopo il 90' si sentono cori d'incitamento.

Il commento del Corriere dello Sport su Napoli-Lazio: "Una partita vergognosa"

Insomma, una delle peggiori serate dell'era-Conte. E a scriverlo è anche il Corriere dello Sport: "Una partita vergognosa, una figuraccia inaccettabile. Una delle peggiori dell'era Conte, ai livelli del battesimo di Verona, di Bologna o del tracollo di Eindhoven. Gli azzurri dovrebbero delle scuse agli oltre 50.000 che anche ieri hanno riempito il Maradona. L'applauso e il coro finale della curva sono stati solo un atto d'amore, la partita è stata un incubo. Non c'è mai stato confronto, la Lazio è stata superiore in tutto. Le motivazioni, la determinazione, l'applicazione. Da domani a Castel Volturno dovranno guardarsi tutti in faccia: venerdì si troveranno di fronte di nuovo uno stadio Maradona pronto a spingerli. Quei tifosi che hanno applaudito anche dopo una figuraccia del genere meritano di essere ripagati".