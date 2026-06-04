Calciomercato Napoli, Allegri e Manna già al lavoro: quattro colpi in arrivo

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Il Napoli lavora al calciomercato estivo col ds Manna già in contatto con Allegri. Tanti nomi sul piatto, almeno quattro i colpi in programma

Il Napoli continua a lavorare alla costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione. In attesa dell’ufficialità, Massimiliano Allegri sarebbe già in costante contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le strategie di mercato e individuare i profili più adatti al nuovo progetto tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. I confronti tra i due sarebbero ormai quotidiani, con l’obiettivo di completare il quadro degli interventi necessari e trasformare le idee in operazioni concrete. La dirigenza azzurra è al lavoro su più fronti e punta a consegnare al nuovo allenatore una rosa competitiva e pronta a rispondere alle ambizioni del club.

Calciomercato, quattro colpi per il nuovo Napoli

Tra i nomi finiti nel mirino spiccano quattro profili considerati prioritari per rinforzare altrettanti reparti. Per la porta resta viva la candidatura di Matej Kovar, individuato come possibile innesto tra i pali. A centrocampo, invece, l’attenzione è concentrata su due alternative di spessore: Adrien Rabiot e Richard Rios, entrambi valutati per caratteristiche ed esperienza qualora dovesse partire Anguissa.

Movimenti anche in difesa: da Gila a Dodo

In difesa continua a piacere Mario Gila, centrale della Lazio che gode di grande considerazione all’interno della dirigenza partenopea. Infine, per la corsia laterale, il Napoli segue con interesse due opzioni: Dodo della Fiorentina e Khalaili, profilo ritenuto adatto per garantire qualità e spinta sulla fascia. Il mercato è ancora nelle fasi iniziali, ma le linee guida sembrano già ben definite.