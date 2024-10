Rileggi live Napoli-Lecce 1-0 (Di Lorenzo): la zampata del capitano regala 3 punti fondamentali al Napoli!

vedi letture

VINCE ANCORA IL NAPOLI! LA ZAMPATA DEL CAPITANO DI LORENZO REGALA 3 PUNTI FONDAMENTALI AL NAPOLI DI CONTE: PARTITA BLOCCATA PER PIÙ DI UN'ORA MA IL NAPOLI GIOCA MEGLIO E LA VINCE. PRIMO POSTO CONSOLIDATO E VITTORIA CHE PROIETTA DIRETTAMENTE ALLA GARA DI MILANO DI MARTEDÌ.

16.53 - FISCHIO FINALE!!!

93' - McTominay recupera palla e si prende il fallo facendo ammonire Rebic!

92' - Meret smanaccia!!!!!

92' - Fallo di Politano al limite dell'area di rigore, sul lato sinistro. 2 al termine.

90' - Ammonito Olivera. Saranno 4 i minuti di recupero

88' - Punizione sfruttata male dal Lecce, Sansone colpisce la barriera e sulla respinta Dorgu spara altissimo.

87' - Fallo in favore del Lecce al limite dell'area.

86' - Momento di panico sullo stadio, Meret sbaglia due rilanci ed il Lecce ci prova.

85' - Fuori Lukaku e dentro Folorunsho.

84' - Il Lecce adesso alza il proprio baricentro e prova a risalire il campo.

79' - Prova a rispondere il Lecce con un potentissimo destro di Krstovic che però termina fuori!

77' - Big Rom si lancia da solo e si prende il fallo di Pierotti: giallo.

76' - Lancio di 50m di Buongiorno, super aggancio di Lukaku palla dietro a Raspadori che spara altissimo!

73' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOOOOOLIIIIIII! Il capitano ancora luiiii! Di Lorenzo ci crede sul calcio d'angolo dopo il colpo di testa di McTominay, colpisce due volte la ribattuta di Falcone ed insacca! Napoli in vantaggio!

70' - Corner per il Napoli. Pronti ad entrare Kvara e Raspadori intanto.

69' - Dentro Sansone e Pierret, fuori Banda e Rafia

66' - Lecce bassissimo, solo Napoli in campo.

64' - Ammonito anche Stellini per proteste, Tremolada pare abbia perso il controllo della gara.

62' - Per l'arbitro non è calcio di rigore.

61' - Contatto tra Banda e Politano in area di rigore! Il giocatore leccese frana sull'esterno azzurro e lo colpisce con la testa.

56' - Esce Ngonge ed entra Politano.

55' - Super sponda di Buongiorno per Lukaku che con il destro alza di molto il pallone che termina altissimo.

54' - Calcio d'angolo per gli azzurri.

53' - Il Lecce difende in 11 e riparte, il Napoli gira palla e tenta la giocata che possa sbloccare la gara.

51' - Giallo per Di Lorenzo che commette fallo su Banda a metà campo.

51' - Il cross di Ngonge è facilmente intercettato da Falcone.

48' - A lato di molto il sinistro di Neres che ha provato a sfruttare la ribattuta del calcio d'angolo.

47' - Corner per il Napoli, deviazione sulla punizione.

46' - Fallo di mano di Dorgu, punizione dal limite dell'area destro per il Napoli.

16.04 - RIPARTE LA GARA

16.00 - Sono 51.103 i tifosi azzurri presenti al Maradona, secondo sold-out consecutivo dopo il match contro il Como.

15.48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45+2' - Il Napoli chiude il primo tempo con un calcio d'angolo.

45+1' - Banda ci prova con un destro a giro che è però altissimo.

45' - Concessi 2 di recupero.

42' - Ngonge contro tutti! Sinistro potentissimo ma Falcone sempre attento chiude in corner!

40' - Intervento fondamentale di Olivera che chiude sul tentativo di Banda e non permette al solo Pierotti di insaccare alle spalle di Meret.

39' - Il Lecce guadagna qualche metro nella metà campo del Napoli

38' - Corner per il Lecce.

37' - Spinge, spinge tantissimo ora il Napoli ma Ngonge non riesce ad imprimere tanta forza sul pallone ed il sinistro di Lukaku è altrettanto debole. Falcone attento.

36' - Cure mediche per Krstovic per una botta al piede sinistro. Pausa tattica in campo.

35' - DOPPIO MIRACOLO DEL NAPOLI! Prima Meret che interviene sul colpo di testa ravvicinato di Baschirotto e poi di Buongiorno su Gaspar sulla linea.

33' - Super rientro di Olivera che chiude su Pierotti il contropiede del Lecce.

30' - Adesso il Napoli spinge molto!

27' - Il Lecce prova a reagire ma il Napoli è attentissimo in difesa.

25' - Annullato il vantaggio del Napoli! Di Lorenzo era stato bravo a sfruttare la ribattuta di Falcone dopo il mancino di Olivera ma la posizione del capitano era in fuorigioco su Falcone.

24' - Neres ci prova con il destro ma la parata di Falcone è facile.

21' - Controlla facilmente Di Lorenzo lo sprint di Banda e lo accompagna out.

20' - Fallo di Rrahmani su Krstovic.

19' - Giallo goffo per Ngonge che perde palla e commette fallo.

18' - Meret blocca facilmente il cross di Pelmard.

17' - Cross di Di Lorenzo e Falcone fa molta attenzione e blocca il pallone.

16' - Solo Napoli per adesso in campo.

13' - Contropiede del Napoli con Anguissa e Ngonge che calcia dai 25m debole e centrale.

12' - Corner innocuo battuto dal Lecce.

11' - Ci prova Lukaku a fare sponda per Neres ma la difesa del Lecce con Gaspar è molto attenta e chiude.

8' - Spinge il Napoli ma Falcone e la difesa del Lecce è molto attenta.

7' - Prova con il mancino Ngonge ma palla che termina di nuovo in corner!

5' - Calcio d'angolo per gli azzurri

4' - Affondo sul lato destro con Di Lorenzo e Ngonge ma palla che finisce out

2' - Fallo di Gilmour su Dorgu a metà campo.

15.00 - FISCHIO D'INIZIO AL MARADONA

14.56 - Le squadre entrano in campo.

14.48 - Terminata la fase di riscaldamento, a breve le squadre faranno il loro ingresso in campo.

14.45 - Il centrocampista azzurro Scott McTominay ha parlato prima del match ai microfoni di Dazn:

Quali insidie ti aspetti da questa sfida?

"Vogliamo giocare al meglio come squadra e fare dei gol".

Come va il tuo inserimento, su cosa si concentra Conte con te?

"Il mister si concentra su tutti, non solo su di me, sul costruire il più possibile e fare gol".

Se potessi rubare una qualità ai tuoi compagni, quale sarebbe?

"La finalizzazione di Lukaku, ma abbiamo tanta qualità".

14.30 - Antonio Conte, ha parlato prima del match ai microfoni di Dazn.

La formazione? Riposano Kvara e Politano.

"Rispetto all'Empoli abbiamo fatto 4 cambi. Meret rientra al posto di Elia che ha fatto bene. Olivera al posto di Spinazzola e Neres e Ngonge davanti".

Li fa riposare?

"E' importante vincere, non far riposare. Non è scritto che oggi vinciamo".

Primo gol in A contro il Napoli di Maradona e avevi la 10.

"Era un 10 per caso, ho più un numero da faticatore. Infatti l'ho messa e poi tolta (ride, n.d.r.)".

Il Napoli non ha un grande possesso palla, ma si possono raggiungere i risultati con altre caratteristiche?

"La cosa principale è fare un po' di tutto: logico che se fai un possesso orizzontale diventa fine a sé stesso, noi cerchiamo di fare un po' tutto con l'obiettivo di verticalizzare e trovare la porta. L'obiettivo è quello di cercare il gol, sempre".

14.16 - Clima caldissimo al Maradona, quasi 25 gradi accompagneranno il match delle ore 15.

14.06 - Contini e Spinazzola non saranno del match per un affaticamento muscolare. Lo ha reso noto il Napoli attraverso un comunicato ufficiale.

13.45 - Sono note le formazioni ufficiali. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, con Antonio Conte che cambia e lancia dal primo minuto D.Neres e Ngonge: in difesa c'è Olivera e torna Meret, a centrocampo Gilmour sostituisce l'infortunato Lobotka insieme ad Anguissa e McTominay, mentre davanti cambiato il tridente con D.Neres-Lukaku e Ngonge. Di seguito le scelte degli allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku,Ngonge. All.Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Pierotti; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All.Gotti

13.40 - A breve le formazioni ufficiali della gara

12.38 - Sold out oggi il Maradona: saranno più di 50mila i tifosi azzurri pronti a sostenere il Napoli.

12.30 - Aprono i tornelli ed inizia l'affluenza al Maradona.

11.30 - Continuano ad arrivare conferme sulle ultime di formazione: Ngonge e Neres dovrebbero avere un'occasione dal primo minuto nel tridente con Lukaku. Certo anche il ritorno di Meret e di Olivera a sinistra.

11.00 - Il Napoli quest'oggi ha l'occasione di allungare la striscia di vittoria consecutive battendo un Lecce parso in netta difficoltà. I partenopei hanno anche l'occasione di superare un avversario che negli ultimi precedenti è sempre uscito indenne dal Maradona: il Lecce infatti è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Napoli in campionato (1V, 2N).

10.15 - La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza. Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B : Gate 8 – Gate 9 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI - Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole

10.00 - I tornelli apriranno alle ore 12:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

09.00 - Le ultime sul Lecce - In una gara di per sè complicata, mister Gotti dovrà anche fare i conti con numerose assenze. Sono infatti fuori dalla lista dei convocati gli infortunati Bonifazi, Burnete, Berisha, Guilbert, Hasa e Marchwinski (e lo squalificato Gallo). Dunque tra i pali Falcone, davanti a lui Baschirotto e Gaspar con ai lati Pelmard e Dorgu. In cabina di regia confermato Ramadani insieme a Coulibaly e Pierret. Nel pacchetto offensivo, a supporto di Krstovic sono in quattro per due maglie: Tete Morente, Rebic, Pierotti e Banda con i primi due in vantaggio.

Le ultime sul Napoli - Dall'infermeria azzurra arrivano buone notizie per Antonio Conte: è pienamente recuperato Alex Meret che potrà tornare tra i pali, dopo che si era preferito non rischiarlo ad Empoli. In difesa sulle corsi laterali capitan Di Lorenzo e il ritorno di Olivera, al centro uno tra Buongiorno e Rrahmani potrebbe tirare il fiato in vista dell'impegno infrasettimanale, si preparano quindi Juan Jesus e Rafa Marin. A centrocampo invece, con Lobotka ancora ai box, è confermato il trio Anguissa-Gilmour-McTominay. Anche in attacco tira aria di cambi: è il momento dell'esordio da titolare di David Neres, dall'altro lato Ngonge è in vantaggio sy Kvaratskhelia per una maglia dal 1', mentre il centravanti sarà ancora Lukaku.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). I giallorossi sono la peggior squadra nei top 5 campionati europei per gol segnati in campionato: solo tre reti fatte in queste prime otto giornate. Da settembre 2024, i partenopei hanno subito un solo gol in Serie A: nei top 5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio con zero reti subite. Romelu Lukaku ha contribuito a 99 gol nella sua carriera in Serie A (73 gol e 26 assist): con una partecipazione nella prossima gara, arriverebbe a quota 100. In questo match si sfideranno i due calciatori che effettuano più tiri da fuori area nel torneo: Nikola Krstovic e Khvicha Kvaratskhelia, rispettivamente a quota 15 e 12.

Il Napoli di Antonio Conte affronterà in casa il Lecce di Luca Gotti: l'obiettivo è trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato, filotto che manca persino dalla stagione dello scudetto. Gli azzurri sfrutteranno l'occasione per fare anche un po' di turnover, prima del turno infrasettimanale e di un ciclo di partite durissimo con diversi scontri diretti di fila. Davanti a sè i partenopei troveranno il Lecce che sta vivendo un momento tutt'altro che sereno: solo cinque punti sin qui e dopo la rovinosa sconfitta per 6-0 con la Fiorentina questo match sa tanto di ultima spiaggia per il tecnico Gotti. Quindi guai ad abbassare la guardia: i salentini si giocheranno tutto.

Amiche e amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Lecce! Seguite con noi la nona gara di campionato degli uomini di Conte.