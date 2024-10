Napoli-Lecce 1-0, le pagelle: Di Lorenzo super, McTominay fa legna. Ngonge frettoloso, Lukaku alla distanza

Meret 6,5 - Primo pericolo su corner, quando dice no a Baschirotto. Bella smanacciata nel finale di gara.

Di Lorenzo 7,5 - Segna un gol di rapina, ma il Var lo pizzica in offside. Si riprende, con gli interessi, con la zampata nella ripresa che sblocca il match. Decisivo in un anticipo in area piccola su Krstovic.

Rrahmani 6,5 - Deve fare i conti con un fastidioso Krstovic e lo neutralizza con intelligenza. Buongiorno 6,5 - Come sempre è difficile da superare nell’uno contro uno ed si fa sempre sentire sulle situazioni da palla inattiva.

Olivera 6,5 - Si fa vedere in fase propositiva nella prima frazione, mettendo lo zampino sul gol poi annullato. Ci mette grande intensità.

Anguissa 6,5 - Si inserisce poco nel primo tempo, diventando più propositivo nella ripresa. Legge bene diverse situazioni di gioco.

Gilmour 6 - Cresce col passare dei minuti dopo un avvio lento, ma gli spazi sono pochi e non Dal 71’ Raspadori 6 - Entra in un momento delicato e non si tira indietro.

McTominay 6,5 - Cerca l’inserimento con insistenza, ma il pallone non sempre arriva con i tempi giusti. Fa valere la sua stazza in occasione del gol, diventando comunque decisivo.

David Neres 6 - Il pallone arriva spesso sull’altra fascia e non ha molte occasioni per accendersi. Dal 71’ Kvaratskhelia 6 - Entra e sfrutta gli spazi.

Ngonge 5,5 - Parte bene, fa pure qualche bella giocata ma cade troppa nella tentazione di cercare la giocata personale. Ammonito, Conte lo toglie dopo 57’ minuti. Dal 57’ Politano 6,5 - Suona subito la carica, entrando con una cattiveria agonistica che diventa contagiosa.

Lukaku 6 - Nel primo tempo non è reattivo su un pallone vagante che non riesce a girare con forza. Nella ripresa, al 55’, manda altissimo da due passi una ghiotta occasione. Dopo il vantaggio del Napoli si libera con la testa e fa delle giocate importanti. Da premiare per la volontà. Dall’84 Folorunsho sv.

Conte 6,5 - Cambia e non trova tutte le risposte che voleva. Alla fine vince ancora e si tiene stretto il primato in attesa della trasferta si San Siro.