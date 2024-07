Napoli-Mantova, gli obiettivi tattici di Conte e la mediana da inventare con due assenze

Oggi alle 18 il Napoli scenderà in campo per il secondo test dell'estate, affrontando il Mantova di Possanzini, ex vice di De Zerbi, appena promosso in Serie B. Biglietti già esauriti da giorni per il pienone che inizia oggi proprio per l'ultimo weekend in Trentino. Secondo il Corriere dello Sport, per Conte quella di oggi sarà un'altra occasione per registrare i progressi tattici "puntando sulla difesa a tre, sul lavoro dei quinti e lo sviluppo della manovra che passa dal centravanti sviluppandosi poi sulla trequarti con i due dietro la punta e il supporto degli esterni. Sistemi, concetti e idee alla base del calcio che si sta costruendo".



Conte è intenzionato a dare fiducia a diversi giocatori bilanciando il minutaggio tra i due tempi.

Si rivedranno all'opera, tra gli altri, Rafa Marin (ieri provato a destra nei tre dietro con Rrahmani e Natan). Non dovrebbe esserci Anguissa che - si legge - ieri non si è allenato in gruppo e che dunque non è al meglio. Alla seduta di ieri pomeriggio mancava anche Gaetano. Conte ha schierato due tridenti: da una parte Osimhen con Simeone e Ngonge, dall'altra Politano e Lindstrom dietro Cheddira.