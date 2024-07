E' il giorno di Napoli-Mantova: dove vedere il secondo test estivo

vedi letture

Grande attesa a Dimaro per il secondo test (ed ultimo in Trentino) contro il Mantova (diretta testuale su Tuttonapoli.net), in programma quest'oggi alle ore 18 allo stadio comunale di Dimaro. Per il secondo test estivo del Napoli di Antonio Conte contro la formazione neo-promossa in Serie B è già stato raggiunto il sold-out: risultano infatti terminati sia i biglietti di Tribuna Centrale che della "Curva Carciato" degli ospiti.

COME SEGUIRLA IN TV - I tifosi invece non presenti a Dimaro potranno seguirla solo su One Football (così come i test di Castel di Sangro) su qualsiasi dispositivo mobile, da pc, tablet e su Smart Tv. Sarà possibile acquistare il Napoli Summer Pass, che darà accesso a tutte le amichevoli estive, al prezzo di 14,99€ (garantendo un risparmio del 35% rispetto all'acquisto complessivo delle singole gare).

Napoli vs Mantova: 1,99€

Napoli vs Adana Demirspor: 6,99€

Napoli vs Brest: 6,99€

Napoli vs Girona: 6,99€