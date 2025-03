Napoli-Milan 2-1, le pagelle: Politano e Di Lorenzo super, che Gilmour! Meret para un altro rigore

Meret 7,5 - Smanaccia i traversoni che arrivano in area. Glaciale nel bloccare il rigore di Gimenez.

Di Lorenzo 7,5 - Perfetta l’imbucata per Politano che porta al vantaggio immediato. Legge sempre in anticipo le situazioni di gioco, come nella chiusura meravigliosa su Leao al 60’.

Rrahmani 6,5 - Francobolla Abraham con grande attenzione. Nell’assedio finale del Milan tiene botta.

Buongiorno 7 - Da un suo imperioso anticipo nasce l’azione del 2-0. La sua aggressività fa la differenza.

Olivera 6,5 - Molto attento, chiude gli spazi e usa con grande intelligenza il fisico.

Gilmour 7 - Lucido e perfetto nel tempismo nel pallone che manda a nozze Lukaku. Mette intelligenza in ogni giocata che fa, con dinamismo e senso della posizione

Lobotka 6,5 - Gioca tanti palloni con visione e pulizia. Esce per un problema fisico. Dall’81 Juan Jesus 6 -.

Anguissa 6 - Non è al meglio, ma si rende molto utile. Grande chiusura su Pulisic, tutta fisica ed esperienza. Troppo moscio nella ripresa. Dal 64’ Billing 5 - Theo e’ furbo ad approfittare della sua leggerezza e si conquista il rigore.

Politano 7,5 - Abile ad infilarsi tra due difensori e battere Maignan col mancino. Grande sacrificio e determinazione nel contendere ogni pallone ai rossoneri. Dall’85 Mazzocchi sv -

David Neres 6 - Subito qualche sgasata e dribbling nello stretto. Nella ripresa qualche guizzo, ma poca cattiveria negli ultimi trenta metri. Dall’85 Ngonge sv -

Lukaku 7 - Ancora un gol al Milan, come all’andata. Il numero 400 in carriera per il belga. Fa qualche buona sponda, poi il Napoli si abbassa troppo e soffre pure lui. Dall’85 Simeone sv -

Conte 6,5 - Un grande primo tempo, ma nel secondo tempo la squadra si abbassa troppo e concede al Milan troppo campo.