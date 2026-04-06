Ufficiale Napoli-Milan, annunciate le formazioni: Conte sceglie Giovane, fuori Hojlund e Politano

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Oggi alle 19:40 In primo piano di di @davidebaratto04

Sono ufficiali le scelte di formazione di Conte ed Allegri. Napoli senza Hojlund e Politano, tocca a Giovane e Gutierrez; nel Milan fuori Leao e Pulisic