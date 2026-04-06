Napoli-Milan, annunciate le formazioni: Conte sceglie Giovane, fuori Hojlund e Politano
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, posticipo della 31ª giornata di Serie A. Negli azzurri, Antonio Conte sceglie Giovane per sostituire Hojlund colpito da un'influenza, neanche Politano è al meglio e gioca Gutierrez al suo posto; Milinkovic-Savic e Olivera hanno vinto i rispettivi ballottaggi. Sponda rossonera, Massimiliano Allegri lascia fuori Leao e Pulisic che non sono al top della forma e si affida alla coppia Nkunku-Fullkrug.
Di seguito le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Allenatore: Antonio Conte
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Politano, Alisson Santos, Mazzocchi, Beukema
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Gimenez, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari
Serie A Enilive 2025-2026
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