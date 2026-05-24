Conte a Dazn: "Ambiente forte e passionale, per capire cos'è Napoli bisogna lavorarci! E' più difficile di altre piazze"

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"Devi gestire l’ambiente e a volte non è facile, vincere qui però dà grandissime soddisfazioni”.

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Penso che sia importante al di là di tutto ottenere un risultato positivo, indipendentemente che sia la terzultima o l’ultima giornata, bisogna cercare sempre i tre punti”.

Sulla tifoseria:

“Bisogna lavorare, stare qui per capire veramente cosa sia Napoli e che cosa rappresenta Napoli per l’ambiente, un ambiente forte, passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e a volte diventa anche più difficile che in altre piazze. Devi gestire l’ambiente e a volte non è facile, vincere qui però dà grandissime soddisfazioni”.

Potrebbe essere la sua ultima partita come tecnico del Napoli:

“La prima emozione è quella di sempre prima di una gara, la prima cosa che mi viene in mente è cercare di fare una buona gara e di ottenere il risultato. Dobbiamo finire bene il campionato, è stato un campionato in cui abbiamo fatto alcune cose veramente importanti, alcune un po’ sottovalutate, ma va bene così. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile”.