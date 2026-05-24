Tuttonapoli Venerato: “Italiano orgoglioso del sondaggio di Tuttonapoli, attende ADL e si sente pronto. Napoli vuole gioco offensivo…”

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Nel sondaggio lanciato da Tuttonapoli.net, Vincenzo Italiano è nettamente il nome più votato dagli utenti azzurri, con oltre il 35% delle preferenze

I tifosi del Napoli sembrano avere le idee piuttosto chiare sul possibile erede di Antonio Conte. Nel sondaggio lanciato da Tuttonapoli.net, Vincenzo Italiano è nettamente il nome più votato dagli utenti azzurri, con oltre il 35% delle preferenze. Alle sue spalle c’è Maurizio Sarri, vicino al 20%, mentre Massimiliano Allegri raccoglie appena il 7% dei voti. In crescita anche Fabio Grosso, che raggiunge il 10%. Una parte consistente dei tifosi, infine, preferirebbe puntare su profili differenti rispetto ai nomi proposti nel sondaggio.

Il nostro sondaggio è balzato anche all'occhio di Vincenzo Italiano stesso, il preferito dei tifosi del Napoli, che ha apprezzato l'esito a suo favore. Lo riferisce Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai nostri microfoni: "Il sondaggio di Tuttonapoli ha inorgoglito sia Italiano che il suo entourage che hanno apprezzato il risultato e l'esito del voto. Italiano si sente pronto per il Napoli e per i napoletani, ora attende solo il vertice del Napoli, che sta ancora valutando altre opzioni, soprattutto quella di Allegri, dopo il 'no' di Sarri, anche se Sarri continua a dire che si è trattato di un 'ni'.

Il sondaggio di Tuttonapoli lancia anche un messaggio alla proprietà: i napoletani vogliono vincere, come tutti i tifosi del mondo, ma negli anni hanno acquisito una sensibilità quasi spagnola, diversa dal pragmatismo del Nord; i tifosi del Napoli vogliono anche una squadra che diverta, che attacchi, che giochi a calcio, che possa ricordare il Napoli di Sarri, il Napoli di Spalletti, il Napoli di Vinicio e in parte anche quello di Benitez, soprattutto per la fase offensiva.

Ormai i napoletani vogliono andare allo stadio anche per divertirsi, oltre che per vincere. Il fatto che Italiano sia primo in questo sondaggio, dopo il 'no' di Sarri, è una cosa importante. Bisogna ripartre senza Conte, un grandissimo allenatore, ,a bisogna ripartire su basi nuove, anche se arriveranno dei giovani: forti, ma giovani. E quindi servirà un allenatore che migliori con l'addestramento il singolo calciatore. Con tutto il rispetto per Allegri, sul piano dello spettacolo Italiano è una garanzia".